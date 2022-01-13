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08:40 13.01.2022

Парламент Казахстану ратифікував угоду зі США про режим "відкритого неба"

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Парламент Казахстану ратифікував угоду зі США про режим "відкритого неба"

Сенат парламенту Казахстану на пленарному засіданні у четвер ухвалив закон про ратифікацію угоди між урядами республіки та США про повітряне сполучення, передав кореспондент агентства "Інтерфакс-Казахстан".

За словами міністра індустрії та інфраструктурного розвитку Каїрбека Ускенбаєва, основною метою угоди є встановлення правової бази для відкриття прямого авіасполучення між Казахстаном і США.

За його словами, згідно з рекомендаціями Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) щодо лібералізації повітряного сполучення та пропозиціями американської сторони, в рамках угоди сторони можуть виконувати польоти без обмежень за кількістю авіакомпаній, пунктами призначення та частотою, зокрема з 5-м ступенем "свободи" повітря для пасажирських перевезень. Він уточнив, що ця угода є першою в історії країни в режимі "відкритого неба".

"Тобто будь-яка казахстанська авіакомпанія зможе виконувати пасажирські польоти з необмеженою кількістю частот із будь-якого міста Казахстану до будь-якого міста США, а також вантажні польоти між пунктами США та будь-якими пунктами за межами цієї країни", - сказав Ускенбаєв.

Міністр уточнив, що поки що в Казахстані немає літаків, які б дозволили здійснювати прямі авіаперельоти до США. У зв'язку з пандемією закупівлю таких літаків перенесено на 2025 рік.

Документ направлено главі держави на підпис.

 

 

Теги: #сша #відкрите_небо #казахстан
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