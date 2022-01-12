Події

22:16 12.01.2022

Кулеба спростував чутки про своє можливе призначення на посаду голови КМДА

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Кулеба спростував чутки про своє можливе призначення на посаду голови КМДА

Перший заступник голови КМДА з питань здійснення повноважень із самоврядування Олексій Кулеба спростував чутки про можливе призначення головою КМДА.

"Ніколи такого не було, і ось знову. Як кажуть, одружили, не спитавши. Сьогодні прочитав багато повідомлень про своє призначення на нову посаду. Для мене це стало повною несподіванкою", - написав Кулеба на своїй сторінці у Facebook у середу ввечері.

Він зазначив, що не розмовляв ні з ким щодо будь-яких посад і перебуває на робочому місці, де виконує свої посадові обов'язки. "Перебуваю на робочому місці в Київська міська державна адміністрація - КМДА, виконую завдання, поставлені мером столиці Віталієм Володимировичем Кличком", – написав Кулеба.

Заступник голови КМДА закликав ЗМІ "обережніше ставитися до неперевіреної інформації".

 

 

 

Теги: #спростування #кмда #кулеба
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