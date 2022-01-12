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18:29 12.01.2022

14 категорій поліцейських отримають збільшення зарплати на 5% уже в січні - глава Нацполіції

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14 категорій поліцейських отримають збільшення зарплати на 5% уже в січні - глава Нацполіції

Заробітна плата 14 категорій поліцейських збільшиться на 5% уже в січні поточного року, повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко.

Як повідомляється на сайті МВС України в середу, до цих категорій входять підрозділи патрульної поліції, поліції особливого призначення, добробати, вибухотехнічні служби, дільничні офіцери поліції, конвойна служба, працівники ізоляторів тимчасового тримання, ювенальна превенція, ті підрозділи, які працюють із громадами.

"Ми виходили з того, що підвищення заробітної плати всім категоріям поліцейських буде завершено в лютому 2022 року на 10%. Але з січня 14 категоріям поліцейських ми почнемо виплачувати підвищену заробітну плату", - сказав Клименко в ефірі телеканалу "Рада".

За словами глави Нацполіції, підрозділи кримінальної поліції, слідства та дізнання в січні отримають збільшення заробітної плати на 5%, іще на 5% зарплата зросте в лютому.

"З 1 лютого підвищення заробітної плати буде стосуватися кожного працівника поліції. Ми розуміємо, що це початок, і на роботу Національної поліції України звернули увагу найвищі посадові особи держави", – наголосив Клименко.

Коментуючи ситуацію з нібито масовим звільненням поліцейських, глава відомства повідомив, що в 2021 році з лав Нацполіції звільнилася 13 тис. 361 людина, в 2020 році – близько 10 тисяч і в 2019 році – 13 тисяч. При цьому основною причиною звільнення є недостатній рівень грошового забезпечення. Крім того, багато працівників поліції перейшли працювати у новостворені правоохоронні органи, де заробітна плата в рази вища.

Як повідомлялося, в законі про держбюджет на 2022 рік на підвищення грошового забезпечення українським правоохоронцям передбачено додаткових 2,8 млрд грн, зокрема, на зарплати Нацполіції додатково виділено 1 млрд.грн.

За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, президент України Володимир Зеленський доручив уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% уже з 1 лютого, причому йдеться про зарплату не лише поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців і співробітників міграційної служби. "Кошти для такого підвищення заробітних плат нам вдалося отримати завдяки спецоперації "Акциз"... Це, за інформацією Державної податкової служби, тільки за два останні місяці 2021 року забезпечило надходження додаткових 2,3 млрд грн", - повідомив він.

Монастирський також анонсував відновлення права поліцейських і рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло вже з лютого 2022 року.

Теги: #нацполіція #зарплата
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