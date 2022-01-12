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17:40 12.01.2022

Столтенберг: Не Україна становить загрозу Росії, а Росія - Україні

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Столтенберг: Не Україна становить загрозу Росії, а Росія - Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував думку, що Україна становить загрозу Росії. Агресор - Росія, і це Москва має вжити заходів, щоб знизити напругу.

Про це він сказав у середу в Брюсселі на пресконференції після закінчення засідання Ради НАТО-Росія, відповідаючи на запитання російської журналістки, чи допомагають постачання озброєння Україні від союзників вирішити ситуацію.

"Україна - суверенна держава і має право на самозахист. Не Україна становить загрозу Росії. У Росії - найбільші наземні сили в Європі, вона - найбільша ядерна сила, вони значно інвестували… за останні роки, але не лише це. Росія використала озброєні сили проти України раніше - у 2014 році вони окупували частину України - Крим, і продовжують окупацію, і контролюють сепаратистів на сході України на Донбасі. Ідея про те, що Україна загрожує Росії - це перевернути все з ніг на голову. Росія використала силу і продовжує використовувати силу проти України. І вони продовжують нарощування з сотнями тисяч підрозділів, артилерією, дронами та погрозливою риторикою. Це проблема. Цю кризу створила Росія. Тому важливо, щоб вони деескалували", - переконаний він.

Столтенберг вважає, що "найпростіший вихід із цієї кризи - це Росії піти на деескалацію ситуації".

"Причина, через яку ми тут, причина, через яку ми маємо сьогоднішню кризу - так це тому, що є значне нарощування військової сили в Україні та на її кордоні, яке поєднане з погрозливою риторикою, коли кажуть, що якщо ви не зробите це або це - будуть серйозні наслідки, і, як... визначив президент (Росії), вживатимемо "військово-технічних заходів", - описав ситуацію генсек.

При цьому Столтенберг висловив упевненість, що "можливо просуватися вперед і знизити напругу, якщо Росія захоче взаємодії і якщо вона захоче знайти політичний шлях уперед".

"Ми відкриті для обговорення багатьох питань. Але ми не підемо на компроміс щодо ключових принципів європейської безпеки, що кожна країна має право обирати свій шлях. І мені було цікаво бачити, як країни Фінляндія та Швеція, які не є членами НАТО, - вони дуже чіткі щодо цього питання, вони розуміють, що щойно застосовуються такі обмеження, що право вибирати свій шлях застосовується лише до деяких країн, а не до всіх, тоді починається свого роду "перший і другий клас" країн: у деяких є право, тому що вони великі або з історичної причини вони - частина такого союзу як НАТО, робити те, що вони хочуть, вибираючи свій шлях. А решта - права не мають. Це так, що якщо ти поряд зі мною, ти не можеш робити те, що хочеш, - це знову повернутися до способу мислення поділу сфер впливу. Особливо ті, хто з невеликих країн, які є сусідами з Росією, можуть зрозуміти, що це дуже небезпечно", - аргументував генсек.

Теги: #столтенберг #росія #агресор
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