Посольство підтвердило, що Німеччина не спрощувала умови в'їзду для українців

Посольство України в Німеччині роз'яснило актуальний режим поїздок громадян України до Німеччини.

"Згідно з повідомленням німецького Інституту імені Роберта Коха (RKI), починаючи з 9 січня 2022 року, Україна більше не входить до списку т.зв. країн підвищеного ризику для Німеччини (Hochrisikogebiet). Водночас Україну поки що не включено до т.зв. зеленого списку (Positivliste) країн, громадяни яких можуть зовсім безперешкодно в’їжджати до ФРН", - ідеться в повідомленні посольства у Facebook у середу.

Зазначається, що повідомлення Інституту імені Роберта Коха (RKI) про порядок в'їзду з 9 січня 2022 р. стосується виключно карантинних приписів Федерального уряду Німеччини, зокрема, тепер громадяни України звільняються від вимог щодо електронної реєстрації та проходження карантину.

"Повністю вакциновані громадяни України можуть в‘їхати до ФРН - навіть без нагальної потреби. Для такої категорії осіб чинними є загальні правила в’їзду. Важливо, щоб вакцини проти COVID-19 були ті, що дозволені в ЄС: Comirnaty (BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) або Janssen. Вакцинація останньою необхідною дозою має бути здійснена мінімум за 14 днів до в’їзду", - пояснили в посольстві.

Також наголошується, що невакциновані громадяни України можуть в'їхати до ФРН лише в разі невідкладної необхідності, пред'явивши при цьому або негативний результат тесту (ПЛР або антиген), зробленого не раніше ніж за 48 годин до в'їзду, або довідку про одужання. При цьому, якщо поїздка запланована літаком, рекомендується стежити також за вимогами окремих авіакоманій.

Вимога щодо пред'явлення негативного результату тесту або довідки стосується осіб старше 6 років.

В українському посольстві розповіли, що в'їхати до ФРН без вакцинації через нагальні причини можуть медичні працівники, дослідники в галузі охорони здоров'я та працівники з догляду за літніми людьми; іноземні кваліфіковані працівники та висококваліфіковані працівники, працевлаштування яких є необхідним з економічної точки зору та чия робота не може бути відкладена чи виконана за кордоном; персонал вантажного транспорту; сезонні працівники, задіяні в сільському господарстві; моряки з метою транзиту до порту відправлення судна або аеропорту з метою повернення в третю країну; іноземні студенти, навчання яких не може здійснюватися повністю з-за кордону, а також стажисти та громадяни третіх країн, які виїжджають у країну для отримання кваліфікації, якщо навчання не може бути здійснено повністю з-за кордону; члени сім'ї, які прибувають у зв'язку з возз'єднанням сім'ї, а також виїжджають через невідкладні сімейні причини; люди, які потребують міжнародного захисту або захисту з інших гуманітарних причин, зокрема з медичних причин; дипломати, працівники міжнародних організацій, військовослужбовці та працівники гуманітарної допомоги під час виконання своєї роботи; пізні переселенці; подорожани, які прямують транзитом через територію Німеччини; особи, які мають пройти лікування.

Посольство також попросило вибачення за те, що оприлюднена ним раніше інформація "була не зовсім коректною".