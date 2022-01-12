Події

15:16 12.01.2022

На станції "Академік Вернадський" розпочали роботу французькі дослідники

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На станції "Академік Вернадський" розпочали роботу французькі дослідники

Українська станція "Академік Вернадський" прийняла двох дослідників з Франції – Нільса Дутрево та Марго Легал, які в найближчі півтори місяці працюватимуть спільно з українськими полярниками.

Таким чином Україна підтримала французький проект Antarctique 2.0°C з вивчення зміни клімату й впливу людської діяльності на екосистеми Антарктики, зазначили в Національному антарктичному науковому центрі.

Нільс – кліматолог. Разом з українськими метеорологами він вивчатиме явище атмосферних рік у межах всесвітньої ініціативи "Рік полярного прогнозування".

Завдяки спільним дослідженням вчені зможуть з'ясувати, чи пов’язані атмосферні ріки з опадами в районі станції, а також визначити, чи була одна з них причиною рекордних грудневих снігопадів або ж чи стане причиною майбутніх опадів. Зараз сприятливий час для таких досліджень, адже згадане явище найчастіше буває під час антарктичного літа.

Спільна група вчених вже здійснила перший вихід на купол льодовика на нашому острові, де було визначено та огороджено місце для щоденного відбору проб снігу. Ізотопний склад цих зразків потім аналізуватимуть в лабораторії, й завдяки отриманій інформації можна буде дізнатися, звідки "прийшла" волога, яка перетворилася на опади в районі станції.

Інша французька гостя – Марго – займатиметься порівняльними соціологічними дослідженнями й вивчатиме життя та роботу українських вчених на "Вернадському".

Загалом антарктична частина експедиції Antarctique 2.0°C складається з шести учасників, які проводять міждисциплінарне дослідження змін клімату та екологічного сліду людства.

Фото - Оксана Савенко й Антон Пуговкін

Теги: #вчені #академік_вернадський #франція
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