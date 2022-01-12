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14:46 12.01.2022

Кличко передав столичним рятувальникам нову техніку і спорядження

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Кличко передав столичним рятувальникам нову техніку і спорядження

Мер Києва, лідер "УДАРу" Віталій Кличко передав київським рятувальникам сім одиниць нової аварійно-рятувальної техніки і нове спорядження, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Ми передаємо Київському гарнізону ДСНС столиці шість одиниць аварійно-рятувальної техніки. Та один командно-штабний автомобіль – комунальній аварійно-рятувальній службі КАРС "Київська служба порятунку". Місто, зі свого боку, дбає, щоб ви були забезпечені всім необхідним для виконання своєї небезпечної місії", – наголосив Кличко.

Київські рятувальники, зокрема, отримали нові автомобілі для гасіння пожеж у густонаселених районах столиці та нове спорядження для екстреного реагування під час надзвичайних ситуацій.

Спецтехніку закупили в межах міської цільової програми з переоснащення рятувальних служб Києва, на яку з 2020 року було виділено майже 45 млн грн.

За словами Кличка, за останні п'ять років для Київської служби порятунку було придбано шість одиниць спецтехніки, для Київського гарнізону ДСНС – 16, зокрема пожежно-рятувальні та водолазні автомобілі, телескопічні витяги тощо.

"За останні п'ять років для потреб рятувальників місто придбало 22 нові аварійно-рятувальних автомобілі, понад 200 комплектів захисного спорядження, 220 комплектів спецодягу. Це найменше, що ми можемо зробити для фахівців, які для порятунку людей щодня ризикують своїм життям. Зазначу, що за п'ять років аварійно-рятувальні служби столиці врятували майже 2 тисячі життів", – наголосив Кличко.

Теги: #кличко #спецтехніка #київ
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