На Донбасі російські найманці не порушували режиму припинення вогню від початку доби - штаб ООС

Російські найманці не порушували режиму припинення вогню на Донбасі від початку вівторка, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначено в повідомленні у Facebook.