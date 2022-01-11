Події

17:22 11.01.2022

На Донбасі російські найманці не порушували режиму припинення вогню від початку доби - штаб ООС

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На Донбасі російські найманці не порушували режиму припинення вогню від початку доби - штаб ООС

Російські найманці не порушували режиму припинення вогню на Донбасі від початку вівторка, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначено в повідомленні у Facebook.

 

Теги: #оос #донбас #зсу
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