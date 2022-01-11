Події

11:52 11.01.2022

У Хмельницькому 16 дітей отруїлися в аквапарку, поліція здійснює перевірку

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У Хмельницькому правоохоронці здійснюють перевірку щодо факту інгаляційного отруєння відвідувачів аквапарку, повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області.

"Ввечері 10 січня до поліції Вінниччини надійшло повідомлення про масове отруєння дітей з Вінницької області, які 5 січня відвідували аквапарк у Хмельницькому. За попередньою інформацією, після відпочинку в аквапарку за місцем проживання до лікарні звернулися 16 дітей, які після огляду та надання допомоги були відпущені додому. Інформацію про ймовірне отруєння вінницькі колеги передали до поліції Хмельницької області", - зазначається у повідомленні у соцмережі Facebook.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України, в межах якого здійснюють перевірку.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на термін до шести місяців або обмеження волі на термін до трьох років.

 

Теги: #отруєння #хмельницький #аквапарк
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