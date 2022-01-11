Події

08:48 11.01.2022

Виведення миротворців ОДКБ із Казахстану розпочнеться через два дні

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Виведення миротворців ОДКБ із Казахстану розпочнеться через два дні

Виведення миротворчих сил ОДКБ розпочнеться через два дні, їхню місію в Казахстані завершено, повідомив президент республіки Касим-Жомарт Токаєв.

"Основну місію сил ОДКБ завершено, через два дні розпочнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ", - сказав він на засіданні мажилісу у вівторок.

Президент також наголосив, що Казахстан юридично обґрунтовано звернувся до ОДКБ із проханням направити миротворчий контингент.

 

 

Теги: #виведення #одкб #сили #казахстан
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