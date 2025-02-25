Росіяни попередньо запустили ракети з району Енгельса – Повітряні сили
Російська стратегічна авіація попередньо здійснила пуски крилатих ракет. Бомбардувальники Ту-95МС запустили цілі з району міста Енгельс, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Попередньо 4 літаки Ту-95 МС здійснили пуски крилатих ракет із району міста Енгельс, Саратовська область", - йдеться у повідомленні.
У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям радять прямувати в укриття.
У повітряному просторі України очікуються ракети близько 6:00 ранку.
Джерело: https://t.me/kpszsu/29461