Події

05:36 25.02.2025

Росіяни попередньо запустили ракети з району Енгельса – Повітряні сили

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Російська стратегічна авіація попередньо здійснила пуски крилатих ракет. Бомбардувальники Ту-95МС запустили цілі з району міста Енгельс, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Попередньо 4 літаки Ту-95 МС здійснили пуски крилатих ракет із району міста Енгельс, Саратовська область", - йдеться у повідомленні.

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям радять прямувати в укриття.

У повітряному просторі України очікуються ракети близько 6:00 ранку.

Джерело: https://t.me/kpszsu/29461

Теги: #сили #ракети #повітряні #рф

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