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18:40 20.02.2025

Чисельна перевага РФ у живій силі та озброєнні над Україною зберігатиметься незалежно від допомоги Заходу, вважає Венс

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Чисельна перевага РФ у живій силі та озброєнні над Україною зберігатиметься незалежно від допомоги Заходу, вважає Венс

Віце-президент США Джеймс Девід Венс вважає, що росіяни мають величезну чисельну перевагу в живій силі та озброєнні в Україні, і ця перевага зберігатиметься незалежно від подальших пакетів допомоги України від країн Заходу.

"Росіяни мають величезну чисельну перевагу в живій силі та озброєнні в Україні, і ця перевага зберігатиметься незалежно від подальших пакетів допомоги Заходу. Знову ж таки, допомога наразі надходить", - написав Венс у соцмережі Х у четвер.

Він стверджує, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ні у Європи, ні в адміністрації експрезидента США Джозефа Байдена, ні в українців не було шляху до перемоги, "і протягом трьох років занепокоєння людей, які очевидно мали рацію, ігнорувалися".

Також віцепрезидент США заявив про виснажені запаси європейців та їх ще більш виснажену промислову базу.

"Сполучені Штати зберігають значні важелі впливу на обидві сторони конфлікту… Для припинення конфлікту потрібно поговорити з людьми, які причетні до його початку та підтримки… Конфлікт надав – і продовжує надавати – наголос на інструменти американської державної майстерності, від військових запасів до санкцій (і багато іншого). Ми вважаємо, що триваючий конфлікт поганий для Росії, поганий для України та поганий для Європи. Але найголовніше – це погано для Сполучених Штатів. Враховуючи наведені вище факти, ми повинні прагнути до миру, і ми повинні прагнути до цього зараз", - сказав Венс.

За його словами, "інтереси Америки повинні враховувати реалії конфлікту", і цей інтерес керуватиме політикою президента США Дональда Трампа найближчими тижнями.

Теги: #війна #венс #озброєння #сили

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