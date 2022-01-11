Події

07:55 11.01.2022

Північна Корея запустила невідомий снаряд у бік Японського моря

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Північна Корея запустила невідомий снаряд у бік Японського моря

Південнокорейські військові заявили про запуск невідомого снаряда Північною Кореєю, повідомляє "Ренхап".

КНДР запустила невідомий снаряд у бік Японського моря, заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

Подробиці поки що не повідомляються.

Тим часом уряд Японії, згідно з телеканалом NHK, припускає, що КНДР могла випробувати балістичну ракету.

Минулої середи Пхеньян здійснив перший запуск ракети цього року лише через кілька днів після того, як на ключових зборах керівної Трудової партії Кореї було заявлено про важливість підвищення обороноздатності.

Це був перший запуск із жовтня минулого року. Тоді КНДР випробувала нову балістичну ракети підводних човнів.

 

 

Теги: #південна_корея #снаряд #запуск
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