На Харківщині через детонацію снаряда загинули двоє чоловіків

Неподалік с. Мала Комишуваха (Ізюмський район Харківської обл) двоє чоловіків загинули під час спроби розібрати на металобрухт "САУ", який залишився з періоду окупації міста Ізюм та Ізюмського району російськими військовослужбовцями.

"Один з чоловіків за допомогою зварювального апарату почав розпилювати ствол, внаслідок чого здетонував артилерійський снаряд. Від вибуху двоє чоловіків 1988 та 1964 року народження отримали не сумісні з життям тілесні ушкодження", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".