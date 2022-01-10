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21:25 10.01.2022

Глава військової розвідки Данії вже місяць перебуває під вартою у рамках справи про розголошення секретної інформації

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Глава військової розвідки Данії вже місяць перебуває під вартою у рамках справи про розголошення секретної інформації

Відсторонений від роботи Голова військової розвідки Данії Ларс Фіндсен перебуває під вартою з грудня 2021 року у справі про розголошення секретної інформації, повідомляють європейські ЗМІ.

Розслідування щодо Фіндсена та ще трьох нинішніх та колишніх співробітників датської розвідувальної спільноти ведеться в рамках закритого для громадськості процесу. Їх обвинувачують у розголошенні інформації високого рівня конфіденційності, але якої саме не уточнюється.

Проте наголошується, що під вартою з чотирьох фігурантів перебуває лише Фіндсен. Інформацію про це оприлюднили у понеділок місцеві ЗМІ після того, як було знято заборону на публікацію цих відомостей.

"Я не визнаю своєї провини. Це абсолютне божевілля", - наводять європейські ЗМІ слова Фіндсена в залі судових засідань у Копенгагені.

У понеділок суддя продовжив до 4 лютого затримання Фіндсена.

Максимальне покарання за такі злочини може досягати 12 років ув'язнення.

Фіндсен очолює службу розвідки з 2015 року, з 2020 року його тимчасово відсторонено від служби. Згідно з європейськими ЗМІ, він "перебуває у відпустці".

 

 

Теги: #глава #розвідка #данія
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