Зеленський привітав Ігнаціо Кассіса зі вступом на посаду президента Швейцарії
Президент України Володимир Зеленський привітав Ігнаціо Кассіса із вступом на посаду президента Швейцарської Конфедерації, лідери країн також обговорили безпекову ситуацію навколо України та боротьбу з COVID-19.
"Привітав Ігнаціо Кассіса зі вступом на посаду президента Швейцарії. Обговорили безпекову ситуацію навколо України. Обмінялися думками щодо боротьби з пандемією COVID-19. Домовилися продовжити тісну взаємодію з підготовки 5-ї Конференції з питань реформ в Україні в Лугано", - написав Зеленський у Twitter.