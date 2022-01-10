Власниці харківського турагентства загрожує до 6 років ув'язнення за продаж підробленого результату ПЛР-тесту на COVID-19

Київська окружна прокуратура Харкова затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно власниці туристичного агентства, підозрюваної у продажу підробленої довідки про ПЛР-тест із негативним результатом на COVID-19.

Як повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури, жінці інкримінують порушення санітарних правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням (ч. 1 ст. 325 КК України).

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешту терміном до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін", - йдеться в повідомленні.

За даними досудового розслідування, на початку вересня минулого року до туристичного агентства звернулася жінка, яка хотіла купити путівку до Туреччини чи Греції для себе та сім'ї.

Власниця турагентства запропонувала клієнтці купити довідку про ПЛР-тест із негативним результатом на COVID-19 за 500 грн. Жінка погодилася та передала гроші директору турагентства. Після цього клієнтка отримала підробку, видану однією з медичних лабораторій.