14:31 12.11.2025

В Національному тесті з медіаграмотності-2025 взяло участь 34,5 тис. українців

В Національному тесті із медіаграмотності у 2025 році взяло участь 34,5 тис. українців, повідомляє Міністерство культури.

Зокрема, проєкт міністерства із медіаграмотності "Фільтр" з 29 до 31 жовтня проводив національний тест із медіаграмотності, який складався з п’яти тематичних блоків і 25 запитань, присвячених ключовим аспектам сучасної інформаційної культури — соціальним мережам, фактчекінгу, медіа, кібербезпеці та штучному інтелекту.

Зазначалося, що уперше окремий розділ було присвячено штучному інтелекту, аби системно охопити питання діпфейків, алгоритмів і впливу технологій на формування інформації в мережі.

У відомстві повідомили, що в цьому році у тесті взяли участь 34 470 українців.

Як повідомлялося, у 2024 році національний тест із медіаграмотності в Україні пройшли понад 76 тис. користувачів; у 2023 році повністю тест пройшли 14 тис. користувачів.

Теги: #медіаграмотність #тест

