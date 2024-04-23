Міжнародна конференція з медіаграмотності та саморегулювання медіа

Партнерський матеріал

25-26 квітня 2024 року в Києві відбудеться Міжнародна конференція з медіаграмотності та саморегулювання медіа. Захід сприятиме підвищенню рівня медіаграмотності в Україні та зміцненню механізмів саморегулювання медіа, щоб забезпечити свободу та доброчесність українських редакцій.

Організаторами заходу є Представництво Європейського Союзу в Україні, Програма підтримки ОБСЄ для України, Офіс Ради Європи в Україні, Програма розвитку ООН в Україні, ЮНЕСКО в Україні, International Media Support, Міністерство культури та інформаційної політики України.

У конференції візьмуть участь представники ОБСЄ, Ради Європи, ПРООН в Україні, українського уряду, комітетів Верховної Ради, українських та міжнародних неурядових організацій, медіа, аналітичних центрів тощо.

Програма конференції:

25 квітня. Медіа, інформація та грамотність: розвиток у часи війни

10:50-12:00: Панель 1. Медіаграмотність на державному рівні: проблеми, рішення, стратегія

12:30-13:40: Панель 2: Медіаграмотність та медіа: не фактчекінгом єдиним

14:30-15:40: Панель 3: Ініціативи з медіаграмотності: кращі практики

16:10-17:30: Панель 4: Результативна медіаграмотність: як і що вимірювати

26 квітня. Роль саморегулювання в захисті свободи слова

10:30-12:00: Панель 1. Де ми є та куди прямуємо?

12:30-13:40: Панель 2. Канчук і пундик: чому в такому порядку

14:30-15:40: Панель 3. Набагато більше ніж проблема гендерної рівності

16:10-17:30: Панель 4. Слухати та спілкуватися. Комунікація з аудиторією

Мова заходу: українська та англійська.

Запрошуємо вас долучитись до прямої трансляції конференції у YouTube за посиланням нижче:

25.04 - https://www.youtube.com/watch?v=ODMd_QMsLFU

26.04 - https://www.youtube.com/watch?v=LZvkXlBYt0o

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