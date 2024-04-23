Пресрелізи

10:00 23.04.2024

Міжнародна конференція з медіаграмотності та саморегулювання медіа

2 хв читати

Microsoft-Teams-image-6

Партнерський матеріал

25-26 квітня 2024 року в Києві відбудеться Міжнародна конференція з медіаграмотності та саморегулювання медіа. Захід сприятиме підвищенню рівня медіаграмотності в Україні та зміцненню механізмів саморегулювання медіа, щоб забезпечити свободу та доброчесність українських редакцій. 

Організаторами заходу є Представництво Європейського Союзу в Україні, Програма підтримки ОБСЄ для України, Офіс Ради Європи в Україні, Програма розвитку ООН в Україні, ЮНЕСКО в Україні, International Media Support, Міністерство культури та інформаційної політики України.

У конференції візьмуть участь представники ОБСЄ, Ради Європи, ПРООН в Україні, українського уряду, комітетів Верховної Ради, українських та міжнародних неурядових організацій, медіа, аналітичних центрів тощо.

Програма конференції:

25 квітня. Медіа, інформація та грамотність: розвиток у часи війни

10:50-12:00: Панель 1. Медіаграмотність на державному рівні: проблеми, рішення, стратегія

12:30-13:40: Панель 2: Медіаграмотність та медіа: не фактчекінгом єдиним

14:30-15:40: Панель 3: Ініціативи з медіаграмотності: кращі практики

16:10-17:30: Панель 4: Результативна медіаграмотність: як і що вимірювати

26 квітня. Роль саморегулювання в захисті свободи слова

10:30-12:00: Панель 1. Де ми є та куди прямуємо?

12:30-13:40: Панель 2. Канчук і пундик: чому в такому порядку

14:30-15:40: Панель 3. Набагато більше ніж проблема гендерної рівності

16:10-17:30: Панель 4. Слухати та спілкуватися. Комунікація з аудиторією

Мова заходу: українська та англійська.

Запрошуємо вас долучитись до прямої трансляції конференції у YouTube за посиланням нижче:

25.04 - https://www.youtube.com/watch?v=ODMd_QMsLFU
26.04 - https://www.youtube.com/watch?v=LZvkXlBYt0o

Реєструватися для перегляду трансляції не потрібно.

Теги: #свобода_слова #проон #захист #війна #обсє #рада_європи #медіаграмотність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:10 23.04.2024
Уночі окупанти застосували нову тактику атаки БПЛА - ПС ЗСУ

Уночі окупанти застосували нову тактику атаки БПЛА - ПС ЗСУ

09:34 23.04.2024
Імовірність успішного наступу РФ на Харків дуже мала, якщо Україна швидко отримає військову допомогу США, - ISW

Імовірність успішного наступу РФ на Харків дуже мала, якщо Україна швидко отримає військову допомогу США, - ISW

04:31 19.04.2024
Директор ЦРУ Бернс попереджає, що Україна може програти війну з Росією до кінця року, якщо США не надішлють більше допомоги

Директор ЦРУ Бернс попереджає, що Україна може програти війну з Росією до кінця року, якщо США не надішлють більше допомоги

12:34 17.04.2024
Російському оперному співаку Герелло, який народився в Україні, повідомлено про підозру в закликах до війни

Російському оперному співаку Герелло, який народився в Україні, повідомлено про підозру в закликах до війни

13:32 16.04.2024
РФ намагається збалансувати ризик для своїх заводів, на яких працюють цивільні, на користь збереження уваги до лінії фронту - британська розвідка

РФ намагається збалансувати ризик для своїх заводів, на яких працюють цивільні, на користь збереження уваги до лінії фронту - британська розвідка

10:17 16.04.2024
Сили РФ можуть досягти загрозливих успіхів на заході від Бахмута за відсутності допомоги США для України - ISW

Сили РФ можуть досягти загрозливих успіхів на заході від Бахмута за відсутності допомоги США для України - ISW

09:46 16.04.2024
Окупанти обстріляли 10 сіл і селищ у Сумській та Чернігівській областях за добу, в Угроїдах пошкоджені дев'ять житлових будинків - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли 10 сіл і селищ у Сумській та Чернігівській областях за добу, в Угроїдах пошкоджені дев'ять житлових будинків - ОК "Північ"

23:53 13.04.2024
ЦАХАЛ відстежує всі безпілотники, запущені по Ізраїлю з Ірану - ЗМІ

ЦАХАЛ відстежує всі безпілотники, запущені по Ізраїлю з Ірану - ЗМІ

23:10 13.04.2024
Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим самим - Нетаньяху

Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим самим - Нетаньяху

19:38 12.04.2024
Дуже великі об'єкти неможливо повністю захистити лише інженерними спорудами без ППО - голова Агентства відновлення

Дуже великі об'єкти неможливо повністю захистити лише інженерними спорудами без ППО - голова Агентства відновлення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

В Україні запускають реєстр осіб, які зловживають владою для тиску на бізнес - Маніфест 42

Грошові виплати військовим: до чого готуватися у 2024 році - експертна думка адвокатів ЮК "Мережа права"

Як не потрапити на гачок аферистів: ТОП-6 шахрайських схем

"Дорогу підкорює той, хто іде!": у Києві відбудеться Bouquet Kyiv Stage-2023

ОСТАННЄ

Бізнес-центр площею 22 000 кв. м виставлено на продаж у Києві

Чому вашому iPhone 15 потрібен чохол?

Департамент кіберполіції про створений спільно з волонтерами соціальний проєкт "BRAMA"

ОТП БАНК розпочинає прийом заявок на участь у держпрограмі компенсації вартості вітчизняної с/г техніки від держави

Фінансові результати роботи ТОВ «ЖК «Воздвиженка» за 3 місяці 2024 року

Як прищі призводять до появи шрамів

Майже 3 млн грн: скільки кешбеку отримали клієнти Sense Bank за карткою "Вигода"

Автобусні тури на море: поїздка на відпочинок з ANEX Tour

5 причин, чому стежити за футболом варто на Sport.ua

Тиждень з Київською оперою на Подолі – 22 – 28 квітня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА