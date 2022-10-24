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12:42 24.10.2022

Національний тест з медіаграмотності відбудеться в Україні 27 жовтня - Мінкультури

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Національний тест з медіаграмотності відбудеться в Україні 27 жовтня - Мінкультури

Національний тест з медіаграмотності відбудеться в Україні 27 жовтня, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Під час Глобального тижня медіаграмотності Фільтр, національний проєкт з медіаграмотності Міністерства культури та інформаційної політики України, спільно з програмою USAID "Мріємо та діємо" та проєктом "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність", які виконуються IREX, проведе національний тест з медіаграмотності", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що до участі запрошено всіх українців, а кожен учасник зможе перевірити, чи вміє боротися з фейками та відрізняти ворожу пропаганду.

Тест можна буде пройти онлайн лише один день, 27 жовтня, а сама платформа для проходження тесту буде відкрита тричі на день протягом 30 хвилин. Початок тесту - об 11:00, 15:00, 19:00.

"Кожен учасник гарантовано отримає сертифікат, а 30 учасників, які дадуть найбільшу кількість правильних відповідей за найшвидший час, отримають подарунки - планшети, павербанки, колонки, рюкзаки, худі та ще багато іншого", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що однією з головних цілей цього тесту є об'єднання українців навколо теми медіаграмотності.

Теги: #тест #мінкультури #медіаграмотність

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