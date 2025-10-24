Інтерфакс-Україна
Події
12:41 24.10.2025

Національний тест із медіаграмотності відбудеться в Україні 29 жовтня

Фото: https://www.freepik.com/

Проєкт із медіаграмотності "Фільтр" Міністерства культури та стратегічних комунікацій організовує національний тест із медіаграмотності, який пройде з 29 жовтня з 9:30 до 31 жовтня включно.

"Цьогоріч тест складається з п’яти тематичних блоків і 25 запитань, присвячених ключовим аспектам сучасної інформаційної культури — соціальним мережам, фактчекінгу, медіа, кібербезпеці та штучному інтелекту. Кожен із них допомагає розпізнавати інформаційні загрози, тренує критичне мислення та вчить не втрачати орієнтири у потоці новин і маніпуляцій", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що уперше окремий розділ присвячено штучному інтелекту, аби системно охопити питання діпфейків, алгоритмів і впливу технологій на формування інформації в мережі.

Також у питаннях тесту особливе місце посідає тема цифрової безпеки, відповідального користування соціальними мережами та нових форматів маніпуляцій, із якими щодня стикаються українці.

"Тест побудовано на прикладах з реального життя, які відображають щоденний інформаційний досвід – стрічки новин, соцмережі, повідомлення. Так само, як у реальному житті, результат залежить від уважності та вміння фільтрувати інформацію", - розповіли у відомстві. 

Зазначається, що після проходження учасники одразу побачать свій результат, а згодом отримають і сертифікат на електронну пошту.

Крім того, учасники з найкращими результатами зможуть взяти участь у розіграші 25 наборів подарунків, до яких входять артпледи за мотивами робіт Марії Примаченко із серії "Звірі в Болотні" та павербанки.

Пройти тест можна буде на сайті проєкту за посиланням: https://filter.mcsc.gov.ua/test2025/

Як повідомлялося, у 2024 році національний тест із медіаграмотності в Україні пройшли понад 76 тис. користувачів; у 2023 році повністю тест пройшли 14 тис. користувачів.

