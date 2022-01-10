Кількість загиблих співробітників поліції та військових у Казахстані зросла до 17 - влада

Кількість загиблих співробітників силових структур у Казахстані за час заворушень зросла до 17, повідомили агентству "Інтерфакс-Казахстан" в пресслужбі МВС республіки.

"17 людей наразі загинули серед співробітників поліції, Нацгвардії та військових", - сказали в МВС у понеділок.

Раніше повідомлялося про 16 загиблих серед представників силового блоку.

9 січня оперативний штаб республіки у своєму Telegram-каналі з посиланням на МОЗ повідомив про 164 загиблих у Казахстані за час заворушень. Згідно з інформацією штабу, в Алмати загинули 103 людини, в Кизилординській області - 21, у Жамбильській області - 10, в Алматинській області – восьми людей.

Дитячий омбудсмен Казахстану Аружан Саїн інформувала про загибель двох дітей під час заворушень. Ще одна дитина, за її даними, перебуває у важкому стані.