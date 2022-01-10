МЗС Киргизстану повідомило про евакуацію 14 громадян країни з Казахстану

Влада Киргизстану евакуювала з Казахстану 14 громадян республіки, повідомляє прес-служба киргизького зовнішньополітичного відомства в неділю.

"9 січня спеціально організованим транспортом повернуто на батьківщину 14 громадян Киргизстану, зокрема жінки та діти", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, у зв'язку зі скасуванням регулярного авіарейсу в міжнародному аеропорту міста Нур-Султан, за дорученням міністерства посольством Киргизстану в Казахстані триває робота з повернення на батьківщину залізничним сполученням 15 громадян республіки, зазначили у пресслужбі.

Міністерством ведеться робота з казахською стороною щодо безпечного повернення зазначених громадян до Киргизстану, додали в МЗС.