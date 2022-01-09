На Столичному шосе у Голосіївському районі в ДТП загинула одна людина, ще двоє постраждали

На Столичному шосе у Голосіївському районі в неділю вдень у дорожньо-транспортній пригоді за участю двох легкових автомобілів загинула одна людина, ще двоє постраждали, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві.

"Рятувальниками встановлено, що в результаті зіткнення двох легкових автомобілів один з автомобілів марки "Mitsubishi" спалахнув. Рятувальники провели оперативне розгортання і приступили до гасіння. Під час ліквідації пожежі пожежниками виявлено тіло водія автомобіля. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальниками деблоковано тіло загиблого" - сказано у повідомленні на сторінці відомства у Facebook.

Зазначається, що в ДТП також отримала забої дитина, яка з сім'єю знаходилася в другому автомобілі, марки "Subaru". Його разом з матір'ю було госпіталізовано до НДСЛ "Охматдит".

Рятувальники ліквідували пожежу о 14.38. Для ліквідації залучалися дві одиниці спеціальної техніки та 8 фахівців особового складу.

Причини та обставини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.