Події

18:28 09.01.2022

На Столичному шосе у Голосіївському районі в ДТП загинула одна людина, ще двоє постраждали

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На Столичному шосе у Голосіївському районі в ДТП загинула одна людина, ще двоє постраждали

На Столичному шосе у Голосіївському районі в неділю вдень у дорожньо-транспортній пригоді за участю двох легкових автомобілів загинула одна людина, ще двоє постраждали, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві.

"Рятувальниками встановлено, що в результаті зіткнення двох легкових автомобілів один з автомобілів марки "Mitsubishi" спалахнув. Рятувальники провели оперативне розгортання і приступили до гасіння. Під час ліквідації пожежі пожежниками виявлено тіло водія автомобіля. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальниками деблоковано тіло загиблого" - сказано у повідомленні на сторінці відомства у Facebook.

Зазначається, що в ДТП також отримала забої дитина, яка з сім'єю знаходилася в другому автомобілі, марки "Subaru". Його разом з матір'ю було госпіталізовано до НДСЛ "Охматдит".

Рятувальники ліквідували пожежу о 14.38. Для ліквідації залучалися дві одиниці спеціальної техніки та 8 фахівців особового складу.

Причини та обставини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.

 

 

 

Теги: #жертва #дтп #київ
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