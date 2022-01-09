Кількість хворих на коронавірус в Африці перевищила 10 млн

У країнах Африки зареєстровано понад 10 млн випадків зараження коронавірусом, згідно з даними Африканського центру з контролю і профілактики захворювань (Africa CDC), що працює при Африканському Союзі.

Ця кількість інфікованих з початку пандемії стосується 55 держав-членів Африканського Союзу. У цих країнах відзначено 231 157 смертей від коронавірусної інфекції.

Як повідомляє в неділю газета Le Figaro, число захворювань на континенті різко збільшилася з часу виявлення в ПАР штаму коронавірусу "Омікрон", що змусив ввести в деяких країнах додаткові обмежувальні заходи.

Водночас, зазначає видання, в Африці, що налічує близько 1,2 млрд населення, низький рівень вакцинації через проблеми з доступом до вакцин і недовірливе ставлення до них африканців.

Голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн у відеозверненні 6 січня заявила про активізацію зусиль Євросоюзу на підтримку Африки, де показники вакцинації нижче інших регіонів світу. Це важливо, пояснила глава ЄК, тому що контролювати глобальну пандемію можна, тільки борючись з нею всюди у світі.