Влада Казахстану повідомила про загибель двох і поранення понад півтори сотні військових унаслідок заворушень

Двоє військових загинули, 163 були поранені під час заворушень у Казахстані, повідомив у неділю оперативний штаб республіки.

"Загалом, за відомостями на 9 січня 2022 року, під час заходів щодо забезпечення режиму надзвичайного стану в Збройних силах Казахстану загинуло 2 військовослужбовців, поранено 163 людини", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу штабу.

Згідно з повідомленням, підрозділи Міноборони Казахстану займаються забезпеченням режиму надзвичайного стану в країні. "Насамперед було посилено охорону військових частин, складів зброї та боєприпасів. Це дало змогу уникнути потрапляння військового озброєння в руки злочинців. Посилено охорону військових аеродромів, аеропортів, об'єктів життєзабезпечення населення. У низці регіонів екстремісти робили спроби нападу на військові частини. Однак бойовикам не вдалося прорватися на військові об'єкти", - йдеться в повідомленні.