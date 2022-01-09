Події

07:12 09.01.2022

США не мають наміру знижувати чисельність військ в Європі

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США не мають наміру знижувати чисельність військ в Європі

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що у Вашингтоні не розглядають можливості скорочення чисельності американських військ у Європі.

"Телеканал NBC повідомляє про заходи, які США розглядають напередодні переговорів з Росією. Можу однозначно заявити: ми не розглядаємо скорочення військ у Європі або зміну позиції з цього питання. Ми також не розглядаємо зміни чисельності військ у країнах Балтії та Польщі", - написав Кірбі в Twitter у суботу.

Напередодні телеканал NBC з посиланням на обізнані з американською позицією джерела повідомив, що адміністрація США на майбутніх консультаціях з РФ готова обговорити можливість скорочення військової присутності на сході Європи за умови, що Росія буде готова на подібні заходи.

"Адміністрація (президента США Джо - ІФ) Байдена напередодні переговорів з Росією наступного тижня не впевнена, що та готова до серйозних дискусій. Але якщо це так, то американські офіційні особи будуть готові запропонувати дискусії про те, щоб скоротити присутність сил США та Росії у Східній Європі, а також про те, щоби скоротити там масштаби навчань", - зазначає телеканал.

За його даними, йдеться, зокрема, про чисельність американських військових контингентів у країнах Балтії та Польщі, а також про те, щоб заздалегідь попереджати один одного про переміщення сил. Американців цікавлять переговори з приводу ракет "Іскандер" у Калінінграді, наголошується в повідомленні.

"Якщо виявиться, що Росія готова обговорювати скорочення присутності в регіоні, США готові обговорювати конкретні кроки", - наводить телеканал слова неназваного американського чиновника.

Джерела NBC News пояснили, що США чекатимуть від Росії зобов'язань скоротити військову присутність на своїх західних кордонах. При цьому вони наголошують, що відведення військ від кордонів з Україною буде в цьому випадку недостатнім.

 

 

Теги: #сша #європа #позиції #війська
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