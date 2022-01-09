9 січня: Яке сьогодні свято

9 січня у світі відзначають День хореографа та День подорожі на повітряній кулі, рибалки та торговці святкують день Ебісу, а в Україні згадують про Богдана Хмельницького. У православ'ї це Степанів день, а у католиків Хрещення Господнє.

Ще сьогодні День гри в Бога, у США – День абрикоса, День недільної вечері та День подяки правоохоронним органам, День словесних ботаніків, День "У метро без штанів" та День статичної електрики. У В'єтнамі День школярів і студентів, а на Філіппінах "День Чорного Назарянина".

У цей день, в 1932 році, в руїнах Монте-Альбана був знайдений скарб 13 століття, що належить народності сапотеки. В 1951 році, 9 січня, офіційно відкрилася будівля штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, а в 1969 році відбувся перший випробувальний політ літака "Конкорд". 1992 – Гвінея, Венесуела та Чилі визнали незалежність України. Цього ж дня Україна встановила дипломатичні відносини із КНДР. А 2007 року 9 січня презентували сенсорний смартфон першого покоління iPhone.

Міжнародний день хореографа

9 січня відзначають Міжнародний день хореографа. Це свято присвячено людям, які дбайливо зберігають та примножують техніку й пластику танцювального мистецтва, навчають йому майбутніх виконавців.

Термін "хореографія", що увійшов в обіг у 18 столітті, грецького походження і буквально перекладається як "запис танцю, хороводу", є мистецтвом твору та сценічної постановки танцю.

У широкому сенсі хореографією сьогодні називають усе танцювальне мистецтво, яке сприймається як сукупність двох сфер: мистецтва балету та мистецтва танцю. Хореограф опікується постановкою танцю окремого виконавця чи групи.

Вважається, що ця професія, незважаючи на зародження танцювального мистецтва ще в Стародавньому світі, з'явилася в 12 столітті, коли виникла потреба в навчанні танцю придворних дам і кавалерів.

Свято бога Ебісу, покровителя рибалок і торговців

Свято бога Ебісу в Японії вважається святом бога багатства та удачі. Його відзначають три дні, від 9 січня. Протягом цих днів торговці і просто люди, що шукають удачу, проводять хід вулицями, що ведуть до храму Ебісу. Там вони вклоняються своєму покровителю.

Так, дуже яскраві фестивалі проводять в Осаці, Фукуоці та Кіото. Наприклад, у місті Фукуока в ході вулицею присутні гейші, які просять у Бога Ебіса прихильного ставлення та успіхів. Під час ходи статуетку бога несуть усередині, з боків йдуть барабанщики та зазивали. Також у процесії беруть участь музиканти, що їдуть на візку. Під час дійства на вулиці виходять понад мільйон людей.

Ебісу є одним із семи богів удачі та щастя, тому японці дуже люблять це свято.

За легендою все почалося з того, що богиня Сонця відправила бога Ебісу на землю. А щоб він сам добував собі їжу, вона перетворила його на рибалку. Завдяки чому він став покровителем цієї професії і символом удачі.

Зазвичай бога Ебісу зображують як усміхненого низькорослого старого, який у лівій руці тримає морського ляща, а у правій вудку.

Історичні події 9 січня в Україні:

Богдан Хмельницький

1648 року, саме 9 січня запорізькі козаки обрали гетьманом Богдана Хмельницького. З того часу заведено говорити про Україну як про самостійну державу

Прихід до влади Богдана Хмельницького в середині XVII століття змінив політичну розстановку сил на території Східної Європи. Новообраний гетьман одразу звернувся до українського народу із універсалом, закликаючи піднятися на боротьбу проти польського засилля. Будучи талановитим полководцем, політиком і дипломатом, Хмельницький одразу отримав підтримку українців, які бачили у ньому свого авторитетного захисника. Саме він заклав засади незалежної держави – України.

Як гетьман Хмельницький зумів налагодити стосунки між реєстровими козаками та тими, хто був поза реєстром. Богдан Хмельницький був чудовим адміністратором. Він розподілив підвладну територію на полки та сотні. Було впроваджено систему контролю за фінансами й податками. Про міжнародну діяльність гетьмана можна судити з його відносин із Туреччиною, Кримом, Молдовою та Швецією.

Після великих перемог та державних звершень Богдана Хмельницького шанували як національного героя-визволителя. А європейські держави, визнаючи суверенітет України, спрямовували до нього своїх послів для укладання договорів.

9 січня у православному календарі:

Православна церква сьогодні шанує пам'ять християнського мученика Стефана, залученого за християнську проповідь в Єрусалимі та побитого камінням приблизно у 33-36 рр. Стефана і з ним ще шістьох єдиновірців обрали апостоли дияконами, які повинні були стежити за порядком при "щоденному роздаванні потреб". Сталося це після того, як серед християн, що походять з діаспори євреїв, виникло невдоволення з приводу несправедливих роздач.

Стефан не став обмежуватись покладеним на нього служінням і став проповідувати слово Боже в Єрусалимі. Після суперечки з представниками синагоги його судили. На суді Синедріона його обвинуватили в тому, що у своїй проповіді він вживав погані слова про святе місце. А все тому, що, розповідаючи про будівництво Храму Єрусалимського, він сказав, що "Всевишній не в рукотворних храмах живе".

Невідомо чи був винесений смертельний вирок, чи розлючений натовп забив Стефана камінням, навіть не дочекавшись рішення суду. Проте першомученика Стефана оголошено святим.

9 січня у католицькому календарі:

Хрещення Господнє у західних християн

Свято Хрещення Господнього – одне з найдавніших свят християнської Церкви, присвячене Хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем. Ця подія євангельської історії, і її встановлення належить ще до часів апостолів.

У всіх історичних церквах свято Хрещення пов'язане із стародавньою датою свята Богоявлення, тобто до 6 січня. У Православ'ї воно належить до двонадесятих і відзначається 19 січня за новим стилем (тобто за старим стилем – це 6 січня). До того ж "Богоявлення" та "Хрещення Господнє" – це дві назви одного свята.

На відміну від Православ'я, в Католицькій церкві латинського обряду Богоявлення та Хрещення – це різні свята, з яких Богоявлення, яке святкується 6 січня, присвячене спогаду приходу волхвів (або трьох царів). Хрещення ж святкується першої неділі після свята Богоявлення і таким чином завершує Різдвяний час. Такої самої традиції дотримуються у низці протестантських конфесій.

День пам'яті Рауда Сильного (язичницьке свято)

Щороку 9 січня багато послідовників язичницької віри в країнах Скандинавії та Ісландії відзначають День пам'яті Рауда Сильного.

Рауд був норвезьким землевласником і одним із послідовників віри Асатру. Відомий відмовою прийняти християнську віру. Він віддав своє життя за віру та вірність богам Асатру.

Асатру - язичницька релігія, заснована на ушановуванні сил природи, збереженні традицій і фольклору корінного народу своєї країни. Містичну основу Асатри складає скандинавська міфологія.

Прикмети:

9 січня – Коляда у розпалі. На Степана було заведено наймати пастухів. Їх пригощали і всіляко вшановували. За старих часів подейкували: "У пастухи наймешся - все село у тебе в боргу буде".

Взагалі, коляда вважалася днями найму працівників, тому кожен трудівник міг висловити господареві своє невдоволення та розірвати з ним стару угоду. Справа укладалася новим договором, або працівник йшов до іншого господаря.

У Степанів день проводили обряди, що захищали від пристріту. На засніженій гірці ставили 12 жердин, до яких дівчата зливали в чашу згубну воду, ніби з серця тугу змивали. Потім воду вихлюпували в центр кола.

Щоб захистити житло від відьм, по кутах ставили осикові кілки. Вірили, що жодна відьма після цього на подвір'я зайти не зможе. А ще в ці дні ворожили.

У цей день народилися:

1890 - Карел Чапек, чеський письменник, який придумав слово "робот" (чеською - це працівник);

1913 - Ніксон Річард, 37-й президент США, єдиний президент, який сам достроково подав у відставку;

1924 – Сергій Параджанов, український кінорежисер ("Тіні забутих предків");

1944 – Джиммі Пейдж, британський музикант та один із найкращих гітаристів світу, засновник Led Zeppelin;

1978 – Олександр Джеймс Маклін, співак, фронтмен гурту Backstreet Boys.

Іменини: Антоніна, Федір, Тихон, Степан.