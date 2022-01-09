Події

04:49 09.01.2022

США розглядають заборону на експорт до РФ електроніки та програмного забезпечення у разі російського вторгнення в Україну

2 хв читати
США розглядають заборону на експорт до РФ електроніки та програмного забезпечення у разі російського вторгнення в Україну

Напередодні російсько-американських переговорів щодо гарантій безпеки, запланованих на 10 січня в Женеві, американські офіційні особи продовжують висувати нові сфери можливих санкцій проти Росії у разі ескалації ситуації навколо України, повідомляє агентство Associated Press (AP).

"На додаток до прямих санкцій щодо російських юридичних осіб, ці санкції можуть містити значні обмеження на товари, що експортуються зі США до Росії, і потенційно товари іноземного виробництва, що підпадають під юрисдикцію США", - пише агентство у неділю з посиланням на джерела з числа офіційних осіб.

Одне із джерел АР заявило: "У разі російського вторгнення в Україну ми в координації з нашими союзниками та партнерами негайно вживемо серйозних заходів, які призведуть до непосильних витрат для економіки Росії, включно з її фінансовою системою та секторами, які вважаються критично важливими для Кремля".

На додаток до санкцій щодо енергоносіїв і споживчих товарів США та їх союзники розглядають можливість запровадження заборон на експорт до Росії передових електронних компонентів, програмного забезпечення та супутніх технологій, у яких використовується американське обладнання, повідомляє агентство.

Крім того, за словами американських чиновників, Росія поряд із Кубою, Іраном, Північною Кореєю та Сирією може бути включена до групи країн, для яких передбачено жорсткий експортний контроль, повідомляє агентство.

Воно зазначає, що можливості РФ щодо отримання інтегральних схем та продукції, що містить інтегральні схеми, будуть серйозно обмежені через глобальне домінування американського програмного забезпечення, технологій та обладнання у цьому секторі. Вплив може поширитися на авіоніки, верстати, смартфони, ігрові приставки, планшети та телевізори.

"Такі санкції можуть також бути націлені на найважливішу російську промисловість, включно з її оборонним сектором і сектором цивільної авіації, що вдарить по амбіціях Росії в галузі високих технологій, чи то в галузі штучного інтелекту, чи квантових обчислень", - наголошує АР.

 

 

Теги: #сша #санкції #росія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:35 09.01.2022
Боррель і Блінкен обговорили нарощування військ Росією навколо України

Боррель і Блінкен обговорили нарощування військ Росією навколо України

04:30 09.01.2022
Миротворці ОДКБ виконують завдання у Нур-Султані та Алмати, заявили в Москві

Миротворці ОДКБ виконують завдання у Нур-Султані та Алмати, заявили в Москві

20:36 08.01.2022
На переговорах із Росією представники США мають намір запропонувати на обговорення тему розміщення ракет і масштабу навчань у Європі

На переговорах із Росією представники США мають намір запропонувати на обговорення тему розміщення ракет і масштабу навчань у Європі

19:03 08.01.2022
Іран оновив список санкцій чиновників США, які зіграли, на думку Тегерана, роль у вбивстві іранського генерала Сулеймані

Іран оновив список санкцій чиновників США, які зіграли, на думку Тегерана, роль у вбивстві іранського генерала Сулеймані

12:05 08.01.2022
Україна просить своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергобезпеки Європи - Зеленський

Україна просить своїх друзів у Сенаті США підтримати закон Про захист енергобезпеки Європи - Зеленський

08:06 08.01.2022
США мають намір прояснити, навіщо Казахстану знадобилася допомога сил ОДКБ

США мають намір прояснити, навіщо Казахстану знадобилася допомога сил ОДКБ

07:56 08.01.2022
США підготували пакет додаткової військової допомоги Україні, працюють над питанням постачання "Стінгерів"

США підготували пакет додаткової військової допомоги Україні, працюють над питанням постачання "Стінгерів"

07:26 08.01.2022
У НАТО є скептицизм щодо готовності РФ до деескалації ситуації за допомогою дипломатії

У НАТО є скептицизм щодо готовності РФ до деескалації ситуації за допомогою дипломатії

07:20 08.01.2022
США налаштовані на конкретні результати гарантій безпеки під час зустрічей з Росією

США налаштовані на конкретні результати гарантій безпеки під час зустрічей з Росією

21:30 07.01.2022
США порушуватимуть тему України на всіх можливих майданчиках діалогу з РФ

США порушуватимуть тему України на всіх можливих майданчиках діалогу з РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранений боєць ЗС України

Російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено бійця ЗСУ

Єнін у річницю катастрофи літака МАУ: справа честі для всього цивілізованого світу притягти винних до відповідальності

В'їзд великогабаритного транспорту до Києва з 7-ї ранку неділі буде заборонено через очікуваний снігопад

Два десятки людей загинули в автомобілях під час снігопаду в Пакистані

ОСТАННЄ

Кількість затриманих у результаті протестів у Казахстані перевищила 5,1 тис. осіб

9 січня: Яке сьогодні свято

У Запоріжжі п'ятеро людей евакуйовані під час пожежі у багатоповерхівці

Аеропорт Алмати закрито на невизначений термін

Зеленський привітав із 30-річчям встановлення українсько-польських дипломатичних відносин

Генсек НАТО обговорив із головою Єврокомісії ситуацію навколо України

На Черкащині дитина травмувалася піротехнікою

На півдні Казахстану вилучено зброю, призначену для терористичних атак

Російські найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранений боєць ЗС України

Афганська влада закликає країни світу надати країні термінову гуманітарну допомогу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА