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19:14 08.01.2022

Афганська влада закликає країни світу надати країні термінову гуманітарну допомогу

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Афганська влада закликає країни світу надати країні термінову гуманітарну допомогу

Перший заступник прем'єр-міністра Афганістану мулла Абдул Гані Барадар звернувся до країн світу із закликом надати афганському народу гуманітарну допомогу.

"З одного боку, існують жорсткі санкції, з іншого - за останні 20 років в Афганістані не було створено інфраструктури, яка дає людям можливість працювати", - цитує в суботу його слова телеканал Tolo.

За словами прем'єра, у країні складається "критична ситуація". Мулла Барадар додав, що афганці потребують грошей, житла та продовольства.

"У нинішній ситуації жителям Афганістану необхідне термінове гуманітарне сприяння", - зазначив він, наголосивши, що влада країни готова до боротьби з надзвичайною ситуацією, а міністерства та відомства проінструктовані з питань надання допомоги населенню.

"Якщо іноземні держави припинять допомагати Афганістану, незабаром ми станемо свідками великої гуманітарної катастрофи", - прокоментував телеканалу Tolo звернення Барадара до афганського політичного аналітика Абдули Насера Ріштіа.

Телеканал у свою чергу нагадує, що міжнародні гуманітарні організації неодноразово попереджали про серйозну кризу на тлі холодної зими в Афганістані.

Раніше в ООН повідомили, що на боротьбу із кризою в Афганістані було зібрано $1,5 млрд.

 

 

Теги: #криза #афганістан #допомога
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