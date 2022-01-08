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19:03 08.01.2022

Іран оновив список санкцій чиновників США, які зіграли, на думку Тегерана, роль у вбивстві іранського генерала Сулеймані

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Іран оновив список санкцій чиновників США, які зіграли, на думку Тегерана, роль у вбивстві іранського генерала Сулеймані

Зовнішньополітичне відомство Ірану в суботу випустило оновлену версію списку санкцій щодо США у зв'язку з причетністю його фігурантів до вбивства два роки тому іранського генерала Касема Сулеймані, повідомляє агентство ІРНА.

За його даними, поряд із уже занесеними раніше до списку персоналіями, зокрема колишнім президентом США Дональдом Трампом, колишнім радником з нацбезпеки США Джоном Болтоном, колишнім міністром оборони США Марком Еспером, екс-директором ЦРУ Джиною Хаспел, колишнім в.о. міністра оборони США Крістофером Міллером, колишнім головою Мінфіну США Стівеном Мнучіним, послом США в Багдаді Марком Туелером, заступником голови місії США в Багдаді Стівеном Фейгіним та генконсулом США в іракському місті Ербіль Робом Велером до нього додано низку нових імен. Список поповнений відповідно до іранського закону стосовно протидії порушень прав людини, "американському авантюризму" та терористичним діям у регіоні.

Зокрема, до списку включені голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі, колишній радник президента США з нацбезпеки Роберт О'Браєн, голова Центрального командування армії США Кеннет Маккензі, директор Агентства національної безпеки генерал Пол Накасоне. Загалом іранський санкційний список поповнився 51 ім'ям.

"Згадані у списку люди стосувалися прийняття рішень, організації, фінансування та реалізації теракту (вбивства Сулеймані – ІФ) або виправдовували тероризм, що є загрозою міжнародному миру та безпеці", - пише зі свого боку агентство Мехр.

У неділю виповнилося два роки з моменту загибелі у Багдаді іранського генерала Сулеймані. Він загинув у результаті американської спецоперації.

 

 

Теги: #сша #оновлення #санкції #іран
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