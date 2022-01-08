Події

17:26 08.01.2022

Російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено бійця ЗСУ

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Російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено бійця ЗСУ

Російські найманці на Донбасі з початку доби п'ять разів порушили умови режиму припинення вогню, внаслідок чого один український військовослужбовець зазнав поранень, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень. З них 4 порушення режиму припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а також проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення", - сказано в повідомленні у Facebook.

Зокрема, у бік Пісків ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Богданівки та Кримського противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

Також поблизу Станиці Луганської російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - повідомили у штабі ООС.

Теги: #поранення #оос #ситуація
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