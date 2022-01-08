Іран готовий до додаткових переговорів про збитий у Тегерані літак МАУ

Ісламська Республіка Іран знову заявляє про свою готовність провести двосторонні переговори з державами, громадяни яких загинули в авіакатастрофі Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), йдеться у заяві МЗС країни.

"Щодо дипломатичного аспекту аварії, Ісламська Республіка Іран вітала двосторонні переговори із зацікавленими країнами, заявила про свою добру волю і дала необхідні роз'яснення щодо різних військових, кримінальних, технічних та юридичних аспектів аварії під час трьох раундів переговорів з урядом України в Києві та Тегерані... Незважаючи на незаконні дії деяких конкретних країн, які намагаються використати цей хворобливий інцидент і тяжке становище тих, хто вижив у своїх політичних цілях, Ісламська Республіка Іран знову заявляє про свою готовність провести двосторонні переговори з будь-якою з відповідних країн щодо дій, схвалених на основі сумлінності, поваги суверенітету країн та їх внутрішніх законів, міжнародних зобов'язань держав та відповідно до порядку денного, погодженого обома сторонами", - зазначено у повідомленні.

Як зазначається, уряд Ірану вжив заходів 5 січня 2021 року та схвалив виплату грошової суми сім'ям усіх жертв. У зв'язку з цим Іран заявив про готовність виплатити компенсацію сім'ям 30 іноземних громадян у листах, надісланих до посольств відповідних держав.

У МЗС зазначили, що після авіакатастрофи в Ірані оголосили основну причину аварії і виконали свої обов'язки "з точністю, прозорістю та швидкістю відповідно до внутрішніх правил і положень і своїх міжнародних зобов'язань". Щодо кримінального та судового аспекту аварії, як було публічно оголошено, то було проведено "необхідні кримінальні розслідування інциденту з упором на відстоювання справедливості. Наразі відбулося кілька судових засідань у рамках процесу над обвинуваченими у скоєнні аварії у присутності сімей загиблих".

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, був збитий у районі міжнародного аеропорту ім. Імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - ФРН та Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що іранські військові помилково збили Boeing. Пізніше командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Наприкінці липня 2020 року в Києві відбулися переговори з іранською стороною щодо виплати компенсацій за збитий літак "МАУ". 20 жовтня Україна та Іран завершили другий раунд переговорів стосовно збитого літака "МАУ" поблизу Тегерана.