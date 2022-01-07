Будь-яка подальша агресія проти України матиме значні наслідки та високу ціну для РФ – генсек НАТО

Будь-яка подальша агресія проти України матиме значні наслідки та високу ціну для Росії, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Сьогодні міністри наголосили, що будь-яка подальша агресія проти України матиме значні наслідки та високу ціну для Росії. Союзники продовжують підтримувати Україну, ми цілком підтримуємо її суверенітет та територіальну цілісність, і ми надаємо політичну та практичну підтримку", - сказав Столтенберг на конференції за результатами позачергової зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю.