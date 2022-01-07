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15:36 07.01.2022

Адвокат Порошенка оприлюднив витяг із рішення суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал"

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Адвокат Порошенка оприлюднив витяг із рішення суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал"

Адвокат лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг із прокурорського клопотання.

"Ось же скриншот ухвали про арешт, а нижче скриншот прокурорського клопотання, яке її честь Бортницька у свою ухвалу разом з помилками та "очєпятками" переписала. А там чорним по білому: ДП "ТРК" НБМ - ЗАПОРІЖЖЯ" та ТОВ Телекомпанія "АВТОР ТВ". Компанії, що мають прямий стосунок до трансляції програм опозиційних телеканалів", - написав Головань у соцмережі Facebook.

Водночас, уточнив адвокат, частки Порошенка у капіталі цих юридичних осіб немає.

"Петро Порошенко давно і публічно передав ці активи ТОВ "Вільні медіа", засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів. Тобто прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіаактиви, які вже не належать Петру Порошенку", - наголосив він.

Головань також зазначив, що замість коду ТОВ Телекомпанія "АВТОР ТВ" у документах зазначено код іншого активу ТОВ "Вільні медіа" - ТОВ "ТРК "Експрес-Інформ".

"Однак ми не думаємо, що це від дурості і типового для генпрокурорського офісу та ДБР непрофесіоналізму. Ми переконані, що Бєлкін, Потапенко, Сафарян та її честь Бортницька діяли умисно, оскільки головний, на наше переконання, замовник Зеленський зацікавлений саме в знищенні опозиційних каналів. Хай там як, незаконно накладено арешт на медіаактиви ТОВ "Вільні медіа". І я переконаний, що власники ТОВ "Вільні медіа" не тільки апеляцію подадуть, а й вимагатимуть розслідування дій Бєлкіна, Потапенка, Сафаряна і Бортницької на предмет складу злочину, передбаченого статтею 171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)", - наголосив Головань.

Як повідомлялося, 20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко, який перебуває у відрядженні до ЄС, 6 січня заявив, що повернеться в Україну 17 січня.

Того самого дня Печерський райсуд Києва підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно Порошенка.

Партія "Європейська солідарність" 6 січня заявила, що Печерський районний суд Києва, ухвалюючи рішення про арешт активів Порошенка, заарештував також майно телеканалів "Прямий" та "5 канал".

ДБР, у свою чергу, 7 січня назвало неправдивою інформацію про нібито накладення арешту на активи телеканалів "Прямий" та "5 канал", власником яких є медіахолдинг "Вільні медіа" та заявило, що арешт на корпоративні права на зазначені канали та їхні активи не накладали.

"Наголошуємо, що у зв'язку з прийняттям згаданого судового рішення (про арешт майна, корпоративних прав, власником яких згідно з державними реєстрами є Петро Порошенко – ІФ) будь-яких обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося", - повідомила прес-служба ДБР у п'ятницю.

Теги: #дбр #адвокат #порошенко
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