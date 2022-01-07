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11:48 07.01.2022

Токаєв заявив, що Казахстан зіткнувся з нападом підготовлених та озброєних іноземних терористів, наказав відкривати вогонь на ураження

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Токаєв заявив, що Казахстан зіткнувся з нападом підготовлених та озброєних іноземних терористів, наказав відкривати вогонь на ураження

Казахстан зіткнувся з нападом підготовлених та озброєних іноземних терористів, заявив у п'ятницю президент країни Касим-Жомарт Токаєв.

"За кордоном висловлюють заклики до сторін провести переговори для мирного вирішення проблем. Яка нісенітниця. Які можуть бути переговори зі злочинцями, убивцями? Нам довелося мати справу з озброєними, підготовленими бандитами. І місцевими, і іноземними. Саме з бандитами й терористами", - сказав Токаєв під час свого телезвернення.

"Критично важливо зрозуміти, чому держава проспала підпільну підготовку терактів, сплячих осередків бойовиків. Їхні акції показали наявність чіткого плану на військові, адміністративні та соціальні об'єкти у всіх галузях, злагоджену координацію дій, високу боєздатність та звірячу жорстокість. Крім бойовиків, діяли фахівці, натреновані на ідеологічні диверсії", - наголосив президент.

Токаєв заявив, що наказав армії та правоохоронним органам відкривати вогонь на ураження по терористах.

"Терористи, як і раніше, завдають шкоди державному та приватному майну, застосовують зброю щодо громадян. Правоохоронним органам та армії я дав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження", - заявив президент Казахстану.

Раніше Токаєв заявив, що конституційний лад у Казахстані здебільшого відновлено у всіх регіонах країни.

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли в масові протести у всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися сутички протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Зранку 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу в подоланні терористичної загрози в країні.

6 січня у прес-службі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

Теги: #токаєв #заява #терористи
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