Кількість хворих на коронавірус в Казахстані різко зросла, столиця перейшла в "червону зону"

У Казахстані погіршилася санітарно-епідеміологічна ситуація, повідомила віце-міністр охорони здоров'я Ажар Гиніят.

"У зв'язку з циркуляцією варіанта коронавірусної інфекції "Омікрон" та порушеннями санітарно-епідеміологічного режиму відзначається різке погіршення епідситуації в Казахстані", - сказала вона, виступаючи в ефірі держканалу.

За її словами, в "червону зону" перейшла столиця, в "жовту зону" - Шимкент та Алмати. Зростання захворюваності COVID-19 за останній тиждень відзначається у Шимкенті у 4,7 раза, в Алмати – вдвічі, у столиці – на 13%.