Події

08:15 07.01.2022

Кількість хворих на коронавірус в Казахстані різко зросла, столиця перейшла в "червону зону"

1 хв читати
Кількість хворих на коронавірус в Казахстані різко зросла, столиця перейшла в "червону зону"

У Казахстані погіршилася санітарно-епідеміологічна ситуація, повідомила віце-міністр охорони здоров'я Ажар Гиніят.

"У зв'язку з циркуляцією варіанта коронавірусної інфекції "Омікрон" та порушеннями санітарно-епідеміологічного режиму відзначається різке погіршення епідситуації в Казахстані", - сказала вона, виступаючи в ефірі держканалу.

За її словами, в "червону зону" перейшла столиця, в "жовту зону" - Шимкент та Алмати. Зростання захворюваності COVID-19 за останній тиждень відзначається у Шимкенті у 4,7 раза, в Алмати – вдвічі, у столиці – на 13%.

 

 

Теги: #погіршення #ситуацiя #коронавірус #казахстан
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:35 07.01.2022
Аеропорт столиці Казахстану працює в штатному режимі, повітряна гавань Алмати – закрита

Аеропорт столиці Казахстану працює в штатному режимі, повітряна гавань Алмати – закрита

08:24 07.01.2022
В Україні за добу виявили 7 177 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужали 5 595 людей, 192 померли

В Україні за добу виявили 7 177 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужали 5 595 людей, 192 померли

07:21 07.01.2022
На Буковині за добу виявили 133 нові випадки COVID-19

На Буковині за добу виявили 133 нові випадки COVID-19

07:16 07.01.2022
США уважно стежать за ситуацією з відправкою миротворців ОДКБ до Казахстану

США уважно стежать за ситуацією з відправкою миротворців ОДКБ до Казахстану

07:12 07.01.2022
Білоруські миротворці прибули до Казахстану, підрозділи доставили на п'яти літаках Іл-76

Білоруські миротворці прибули до Казахстану, підрозділи доставили на п'яти літаках Іл-76

19:14 06.01.2022
У Казахстані перебувають 229 українських вантажних вагонів, вантажний рух працює у штатному режимі - голова "Укрзалізниці"

У Казахстані перебувають 229 українських вантажних вагонів, вантажний рух працює у штатному режимі - голова "Укрзалізниці"

19:12 06.01.2022
Допомога ОДКБ Казахстану нагадала Боррелю ситуації, "яких слід уникати"

Допомога ОДКБ Казахстану нагадала Боррелю ситуації, "яких слід уникати"

18:01 06.01.2022
43 українці звернулися до посольства у зв'язку зі скасуванням авіарейсів з Алмати та Нур-Султана – МЗС

43 українці звернулися до посольства у зв'язку зі скасуванням авіарейсів з Алмати та Нур-Султана – МЗС

17:24 06.01.2022
МВС Казахстану повідомило про 2,3 тис. затриманих та загибель 18 силовиків

МВС Казахстану повідомило про 2,3 тис. затриманих та загибель 18 силовиків

15:49 06.01.2022
Релігійні заходи відбуватимуться без парафіян під час дії НС у Казахстані - держТБ

Релігійні заходи відбуватимуться без парафіян під час дії НС у Казахстані - держТБ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Токаєв заявив, що Казахстан зіткнувся з нападом підготовлених та озброєних іноземних терористів, наказав відкривати вогонь на ураження

Рятувальники перейшли на посилений режим чергування під час Різдва

В Україні за добу виявили 7 177 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужали 5 595 людей, 192 померли

ДБР чекає на повернення Порошенка і не вірить, що він спланував поїздку за кордон заздалегідь

Суд заарештував активи та рахунки телеканалів "Прямий" та "5 канал"

ОСТАННЄ

Токаєв заявив, що Казахстан зіткнувся з нападом підготовлених та озброєних іноземних терористів, наказав відкривати вогонь на ураження

Рятувальники перейшли на посилений режим чергування під час Різдва

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 300 млн

У ГУР Міноборони України розповіли, як формуватимуть підрозділи тероборони

Фахівці й техніка "Київавтодору" готові до погіршення погодних умов

У Закарпатській області ситуація з підтопленнями стабілізувалася, пошуки зниклого підлітка тривають

США та Японія розширюватимуть оборонну співпрацю для протистояння Росії і Китаю

За добу російські найманці двічі відкривали вогонь по українським позиціям на Донбасі

Санкції проти "Північного потоку-2" підірвуть єдність США та Європи, і не сприятимуть стримуванню Росії

У Харківській області поліцейський катував людину для зізнання у вбивстві, а судмедексперт "не побачив" слідів побоїв

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА