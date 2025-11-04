Інтерфакс-Україна
Події
21:08 04.11.2025

Зеленський: Штурмові дії росіян в Покровську – це тиск ворога психологічно на Україну і всіх союзників

1 хв читати
Зеленський: Штурмові дії росіян в Покровську – це тиск ворога психологічно на Україну і всіх союзників
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський побував на пункті управління 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Військові доповіли про ситуацію в районі Покровська, стабілізацію лінії оборони, взаємодію із суміжними підрозділами. Ворог продовжує нарощувати зусилля та вести штурмові дії в Покровську. Приділили увагу посиленню нашої оборони та забезпеченню воїнів усім необхідним", - написав глава держави у телеграм у вівторок.

Зеленський заслухав доповіді військових про ситуацію в районі Покровська та відзначив захисників нагородами – орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІ–ІІІ ступенів.

"Воїни захищають Україну на дуже важливому і найгарячішому напрямку. Дякую за це. Це дуже важливо, тому що це не тільки наша земля. Це передусім тиск ворога психологічно на нашу державу й на всіх союзників. І багато чого вирішується саме в цьому напрямку", - зазначив президент.

 

Теги: #ситуацiя #покровськ #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:24 04.11.2025
Зеленський заслухав доповідь командира ДШВ щодо ситуації в районі Покровська

Зеленський заслухав доповідь командира ДШВ щодо ситуації в районі Покровська

20:41 04.11.2025
Ситуація на покровському напрямку лишається критичною, ворог продовжує накопичення в місті – DeepState

Ситуація на покровському напрямку лишається критичною, ворог продовжує накопичення в місті – DeepState

19:39 04.11.2025
Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів армії на ключових напрямках

Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів армії на ключових напрямках

16:56 04.11.2025
Зеленський обговорив із 25-ою окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою ситуацію поблизу Покровська

Зеленський обговорив із 25-ою окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою ситуацію поблизу Покровська

15:54 04.11.2025
Зеленський: Орбан має запропонувати щось Україні, яка захищає всю Європу від Росії

Зеленський: Орбан має запропонувати щось Україні, яка захищає всю Європу від Росії

15:39 04.11.2025
Зеленський зустрівся з воїнами 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж"

Зеленський зустрівся з воїнами 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж"

15:33 04.11.2025
Зеленський: Звіт Єврокомісії підтверджує: Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі та готова відкрити кластери 1, 2 та 6

Зеленський: Звіт Єврокомісії підтверджує: Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі та готова відкрити кластери 1, 2 та 6

15:09 04.11.2025
Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад

Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад

09:38 04.11.2025
Зеленський привітав залізничників з професійним святом

Зеленський привітав залізничників з професійним святом

09:13 04.11.2025
Посол США при НАТО зустрівся із Зеленським у Києві

Посол США при НАТО зустрівся із Зеленським у Києві

ВАЖЛИВЕ

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

В НАБУ заявляють, що не зобов’язані інформувати Офіс генпрокурора про спостереження за ними

Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів армії на ключових напрямках

"Укренерго" в середу обмежуватиме електрику населенню з 07:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину більше

ОСТАННЄ

Сибіга: Єдина політична перешкода для вступу України в ЄС - позиція Угорщини

США послаблюють деякі санкції проти Білорусі, зокрема щодо літаків Лукашенка

Підозрюваний до причетності в підриві "Північного потоку" українець Кузнецов оголосив голодування в італійській в’язниці

Шатдаун в США сягнув історичного рекорду з тривалості – посол

Орбан після виступу Зеленського в Брюсселі: Підтримка, яку Україна отримує від ЄС, включає угорські гроші

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

В НАБУ заявляють, що не зобов’язані інформувати Офіс генпрокурора про спостереження за ними

European Solidarity calls on Rada, Cabinet to discuss European Commission's report, take it into account

Новорічну ялинку в Києві знов поставлять на Софійській площі за кошти меценатів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА