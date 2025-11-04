Зеленський: Штурмові дії росіян в Покровську – це тиск ворога психологічно на Україну і всіх союзників

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський побував на пункті управління 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Військові доповіли про ситуацію в районі Покровська, стабілізацію лінії оборони, взаємодію із суміжними підрозділами. Ворог продовжує нарощувати зусилля та вести штурмові дії в Покровську. Приділили увагу посиленню нашої оборони та забезпеченню воїнів усім необхідним", - написав глава держави у телеграм у вівторок.

Зеленський заслухав доповіді військових про ситуацію в районі Покровська та відзначив захисників нагородами – орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІ–ІІІ ступенів.

"Воїни захищають Україну на дуже важливому і найгарячішому напрямку. Дякую за це. Це дуже важливо, тому що це не тільки наша земля. Це передусім тиск ворога психологічно на нашу державу й на всіх союзників. І багато чого вирішується саме в цьому напрямку", - зазначив президент.