Інтерфакс-Україна
Події
19:16 03.05.2025

У найближчу годину з утриманням до кінця доби у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с

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У найближчу годину з утриманням до кінця доби у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 3 травня у Києві та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), попереджає Укргідрометцентр.

"Нагадуємо, що під час сильного вітру слід всі вікна будинків щільно закрити, надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт", - підкреслюється у повідомленні.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, слід звертатися до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044-272-40-18.

Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, необхідно телефонувати до рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей слід негайно повідомити за номером 103.

У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертатися за номером: 050-387-35-42 (ЦОДР).

Теги: #київ #погода #погіршення

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