Інтерфакс-Україна
Події
16:22 28.11.2025

Інформація щодо присутності росіян на околицях Гуляйполя не відповідає дійсності - Волошин

1 хв читати
Інформація щодо присутності росіян на околицях Гуляйполя не відповідає дійсності - Волошин
Фото: https://www.facebook.com/marektv

Інформація щодо присутності російських військових на околицях Гуляйполя, що на Запоріжжі, не відповідає дійсності, повідомив Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Бої дійсно тривають на підступах до цього населеного пункту. Проте наші військові блокують ворога, утримуючи позиції біля міста. Оперативна побудова створена так, що ворогу буде непросто зайти в цей населений пункт", - зазначив він.

Речник наголосив, що останнім часом ворог значно збільшив вогневий вплив на Сили оборони України і завдає авіаційних ударів, застосовуючи по два десятки КАБів по Гуляйполю і прилеглих населених пунктах.

"Ворог не лише проводить до десятка штурмових дій на наші позиції, але і не припиняє безуспішні спроби інфільтрації безпосередньо в населений пункт", - додав Волошин.

У ЗСУ повідомили, що втрати противника на цій ділянці фронту за останній тиждень сягають близько тисячі особового складу.

Теги: #ситуацiя #гуляйполе

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:59 28.11.2025
Повідомлення про "захід у Гуляйполе військ РФ" не відповідають дійсності – ЦПД

Повідомлення про "захід у Гуляйполе військ РФ" не відповідають дійсності – ЦПД

21:08 04.11.2025
Зеленський: Штурмові дії росіян в Покровську – це тиск ворога психологічно на Україну і всіх союзників

Зеленський: Штурмові дії росіян в Покровську – це тиск ворога психологічно на Україну і всіх союзників

21:13 01.07.2025
У результаті російського удару по Гуляйполе загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади - Зеленський

У результаті російського удару по Гуляйполе загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади - Зеленський

14:56 06.03.2025
Росіяни атакували Гуляйполе, одна людина постраждала

Росіяни атакували Гуляйполе, одна людина постраждала

10:06 15.08.2024
Обстановка на харківському напрямку залишається складною - ОТУ "Харків"

Обстановка на харківському напрямку залишається складною - ОТУ "Харків"

17:09 18.07.2024
Генштаб ЗСУ: Найактивніші окупанти на покровському та курахівському напрямках, де відбулася понад третина від усіх боїв

Генштаб ЗСУ: Найактивніші окупанти на покровському та курахівському напрямках, де відбулася понад третина від усіх боїв

09:24 07.07.2024
Окупанти здійснили два ракетні удари по українських позиціях, ЗС України продовжують завдавати шкоди ворогу в живій силі та техніці

Окупанти здійснили два ракетні удари по українських позиціях, ЗС України продовжують завдавати шкоди ворогу в живій силі та техніці

09:16 07.07.2024
За добу на фронті відбулося 151 бойове зіткнення - Генштаб ЗСУ

За добу на фронті відбулося 151 бойове зіткнення - Генштаб ЗСУ

11:19 20.06.2024
Від півночі на фронті відбулося вже 47 бойових зіткнень, 22 з них на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Від півночі на фронті відбулося вже 47 бойових зіткнень, 22 з них на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

17:30 19.06.2024
Найбільше бойових зіткнень відбулося на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Найбільше бойових зіткнень відбулося на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Проведені обшуки у керівника ОП, про підозру жодній особі не повідомляли – джерело в антикорупційних органах

НАБУ підтвердило проведення слідчих дій (обшуків) у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування

Єрмак повідомив, що процесуальні дії проводяться у нього вдома і про повне сприяння правоохоронцям

Біля Гуляйполя українські захисники стримали наступ, фронт стабілізований– Сили оборони Півдня

НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - УП

ОСТАННЄ

Окупанти завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Херсоні, можливі перебої з електро- та водопостачанням

У Києві попрощались з воїном-інтернаціоналістом "Немо"

Трамп готовий визнати контроль РФ над Кримом та іншими окупованими територіями України в рамках "мирного плану" - ЗМІ

Завершено капітальний ремонт шляхопроводу біля метро "Дарниця" – мер

Завершилися прослуховування учасників із лонглиста нацвідбору на "Євробачення-2026"

Сергія Кузнєцова, підозрюваного у підриві "Північних потоків", заарештували у ФРН

EVA відкрила четвертий магазин елітного формату

Національна прокуратура Польщі видала ордери на арешт українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці

СБС уразили три російські системи ППО за три дні

Депутатка з Хмельниччини, її син та донька отримали по 15 років тюрми за роботу на ворога

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА