Інформація щодо присутності росіян на околицях Гуляйполя не відповідає дійсності - Волошин

Фото: https://www.facebook.com/marektv

Інформація щодо присутності російських військових на околицях Гуляйполя, що на Запоріжжі, не відповідає дійсності, повідомив Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Бої дійсно тривають на підступах до цього населеного пункту. Проте наші військові блокують ворога, утримуючи позиції біля міста. Оперативна побудова створена так, що ворогу буде непросто зайти в цей населений пункт", - зазначив він.

Речник наголосив, що останнім часом ворог значно збільшив вогневий вплив на Сили оборони України і завдає авіаційних ударів, застосовуючи по два десятки КАБів по Гуляйполю і прилеглих населених пунктах.

"Ворог не лише проводить до десятка штурмових дій на наші позиції, але і не припиняє безуспішні спроби інфільтрації безпосередньо в населений пункт", - додав Волошин.

У ЗСУ повідомили, що втрати противника на цій ділянці фронту за останній тиждень сягають близько тисячі особового складу.