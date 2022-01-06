Події

21:52 06.01.2022

Візит Борреля в Україну відбувся під знаком запевнень у підтримці проти "російської загрози"

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Візит Борреля в Україну відбувся під знаком запевнень у підтримці проти "російської загрози"

Під час своєї поїздки до України 4-6 січня голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель підтвердив Києву підтримку Євросоюзом проти зовнішніх загроз, йдеться у комюніке Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС).

"Під час візиту високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Боррель підтвердив, що Європейський союз залишається найбільш надійним партнером України в цей критичний час, і запевнив у постійній підтримці ЄС суверенітету та територіальної цілісності України у світлі нарощування Росією військової могутності поблизу українського кордону", - наголошується у документі ЄЗС, опублікованому у четвер у Брюсселі.

Під час візиту на схід країни та лінію дотику, Боррель знову нагадав, що "будь-яка подальша військова агресія проти України матиме важкі наслідки і дорого обійдеться Росії". Він наголосив на координації ЄС із США, НАТО та іншими партнерами-однодумцями з питання політики щодо України.

Глава дипломатії ЄС, згідно з комюніке, зазначив на "необхідності негайної деескалації напруженості та повного виконання Мінських домовленостей". Він також висловив підтримку зусиллям щодо врегулювання конфліктів тристоронньої контактної групи та "нормандського формату".

"Високий представник Боррель підтвердив, що в Європі не може бути безпеки без безпеки України, і будь-які дискусії про європейську та українську безпеку мають включати Європейський союз та Україну", - йдеться в комюніке ЄЗС.

У документі також повідомляється, що під час зустрічі в Києві з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, голова дипломатії ЄС наголосив на "важливості комплексних реформ як засобу підвищення стійкості України в рамках угоди про асоціацію". Боррель нагадав про політичну підтримку, фінансову та економічну допомогу у розмірі понад 17 млрд євро, надану Україні з початку конфлікту у 2014 році.

У комюніке наголошується, що цей візит проходив перед неформальною Радою ЄС із закордонних справ (Гімніх) та неформальною Радою ЄС на рівні міністрів оборони, які відбудуться наступного тижня, а також перед початком переговорів між Росією, США та НАТО.

 

 

Теги: #єс #поїздка #україна #боррель
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