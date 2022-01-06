"МАУ" вивчає можливість звернення до арбітражу щодо відшкодування Іраном збитків за збитий літак

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ", Київ) розглядає можливість арбітражного звернення до Ірану за відшкодуванням збитків за збитий 8 січня 2020 року пасажирський літак Boeing 737-800 рейсу PS752 Тегеран - Київ.

"Збитки, завдані безпосередньо авіакомпанії "МАУ", наразі оцінюють експерти, і ми розглядаємо можливість арбітражного звернення, щоб як компанія вимагати від Ірану відшкодування", - повідомив СЕО авіакомпанії Євген Дихне в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Він наголосив, що фахівці та експерти "МАУ" у сфері авіації брали участь практично у всіх зустрічах між урядами України та Ірану.

"Остання зустріч була в червні (2021 року - ІФ), більше їх не було. Говорити про те, наскільки великий прогрес у цьому питанні складно", - сказав Дихне.

Він також уточнив, що питання про компенсацію безпосередньо лізингодавцю збитого літака вже врегульовано.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, був збитий у районі міжнародного аеропорту ім. Імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - ФРН та Великої Британії.

Раніше заступник генерального прокурора України Максим Якубовський заявив, що Іранська сторона порушує домовленості, яких було досягнуто під час третього раунду міждержавних переговорів щодо авіакатастрофи літака авіакомпанії "МАУ" рейсу PS752, зокрема українським прокурорам не дали можливості ознайомитися з матеріалами іранської кримінальної справи, яку вже відправили до суду.