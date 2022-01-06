Події

14:40 06.01.2022

Шкільні канікули у Казахстані продовжили до 17 січня, студентам - до 24 січня

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Шкільні канікули у Казахстані продовжили до 17 січня, студентам - до 24 січня

У Казахстані продовжено шкільні канікули до 17 січня, студенти коледжів та вишів відпочиватимуть до 24 січня, повідомила перший заступник міністра освіти Шолпан Карінова.

"За наказом міністерства освіти і науки шкільні канікули продовжено до 17 січня, вчителі та інший персонал школи залежно від ситуації в регіоні працюють у штатному режимі. Дитячі дошкільні організації продовжують приймати дітей, на сьогодні більша частина дитсадків продовжують працювати у штатному режимі. У коледжах та вишах тривають зимові канікули, вони триватимуть до 24 січня. Другий семестр у коледжах та вишах розпочнеться 24 січня", - сказала Карінова в ефірі держтелеканалу 24kz.

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв впровадив у країні режим надзвичайного стану на період до 19 січня та комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 07:00.

Уранці 5 січня уряд Казахстану був відправлений у відставку.

Теги: #канікули #казахстан
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