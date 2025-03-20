Весняні канікули у школах Києва почнуться 24 березня

Весняні канікули для столичних школярів почнуться 24 березня і триватимуть до 30 березня включно, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"Відповідно до рекомендованої структури навчального року, з 24 березня у столиці для школярів почнуться весняні канікули. До початку канікул освітні заклади Києва продовжать стандартну роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах, з огляду на безпекову ситуацію та дотримуючись алгоритму дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання", – повідомив Мондриївський.

За його словами, для школярів під час канікул у закладах освіти організують гурткову роботу, інформаційно-освітні та виховні заходи. Для керівників та управлінців галузі "Освіта" Інститут післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка підготував програму психоемоційного відновлення "Будьмо здорові!", а для вчителів – низку вебінарів і тренінгів із питань психологічного розвантаження та програми професійного розвитку.