Інтерфакс-Україна

Події

12:12 20.03.2025

Весняні канікули у школах Києва почнуться 24 березня

1 хв читати
Весняні канікули у школах Києва почнуться 24 березня

Весняні канікули для столичних школярів почнуться 24 березня і триватимуть до 30 березня включно, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"Відповідно до рекомендованої структури навчального року, з 24 березня у столиці для школярів почнуться весняні канікули. До початку канікул освітні заклади Києва продовжать стандартну роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах, з огляду на безпекову ситуацію та дотримуючись алгоритму дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання", – повідомив Мондриївський.

За його словами, для школярів під час канікул у закладах освіти організують гурткову роботу, інформаційно-освітні та виховні заходи. Для керівників та управлінців галузі "Освіта" Інститут післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка підготував програму психоемоційного відновлення "Будьмо здорові!", а для вчителів – низку вебінарів і тренінгів із питань психологічного розвантаження та програми професійного розвитку.

Теги: #київ #канікули

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:55 20.03.2025
Єврокомісар Домбровскіс прибув до Києва

Єврокомісар Домбровскіс прибув до Києва

08:39 20.03.2025
Уночі на підступах до Києва зафіксували 17 ворожих дронів

Уночі на підступах до Києва зафіксували 17 ворожих дронів

17:08 19.03.2025
Сплати до бюджету Києва за результатами аукціонів Prozorro.Продажі збільшились у 30 разів – член бюджетної комісії

Сплати до бюджету Києва за результатами аукціонів Prozorro.Продажі збільшились у 30 разів – член бюджетної комісії

13:50 18.03.2025
Київ з 21 березня відновлює рух наземного громадського транспорту під час тривог, обмеження для метро зберігаються

Київ з 21 березня відновлює рух наземного громадського транспорту під час тривог, обмеження для метро зберігаються

21:19 17.03.2025
Станцію "Вокзальна" в Києві тимчасово зачинили через виявлену підозрілу коробку

Станцію "Вокзальна" в Києві тимчасово зачинили через виявлену підозрілу коробку

17:30 17.03.2025
В Києві розпочалося обговорення проєкту плану реалізації Стратегії розвитку міста до 2027 року

В Києві розпочалося обговорення проєкту плану реалізації Стратегії розвитку міста до 2027 року

08:35 17.03.2025
Під Києвом вночі збито 25 ворожих дронів, ще 12 локаційно втрачені, жертв та руйнувань немає

Під Києвом вночі збито 25 ворожих дронів, ще 12 локаційно втрачені, жертв та руйнувань немає

00:50 17.03.2025
У Києві оголошена повітряна тривога, працює ППО

У Києві оголошена повітряна тривога, працює ППО

17:48 15.03.2025
Очільник КМВА пообіцяв скасувати розпорядження про підвищення тарифів на управління будинками

Очільник КМВА пообіцяв скасувати розпорядження про підвищення тарифів на управління будинками

09:14 15.03.2025
Шість станцій наземної частини "червоної гілки" Київського метро поновили роботу

Шість станцій наземної частини "червоної гілки" Київського метро поновили роботу

ВАЖЛИВЕ

Україна готова відкривати переговорні кластери про вступ в ЄС як послідовно, так і всі одночасно, залежно від ходу перемовин із Угорщиною - Стефанішина

Зеленський прибув до Норвегії

Зеленський про удари по Кіровоградській області: Так росіяни показують світу своє справжнє ставлення до миру

Шмигаль: Україна отримала EUR1 млрд від Євросоюзу в межах ініціативи ERA

Єврокомісія надала Україні ще EUR1 млрд в рамках позики G7 з надходжень від російських активів

ОСТАННЄ

Постраждалу від обстрілу у 2024 р. харківську друкарню "Фактор-Друк" відновлено

Мінʼюст, Коордцентр правничої допомоги та Реєстр збитків домовилися про доступ громадян до безоплатної допомоги при поданні заяв до реєстру

Лідери ЄС хочуть почути від Зеленського про переговори з Трампом

Україна готова відкривати переговорні кластери про вступ в ЄС як послідовно, так і всі одночасно, залежно від ходу перемовин із Угорщиною - Стефанішина

Зеленський прибув до Норвегії

В результаті удару по Енгельсу росіяни втратили ракети Х-101 – ЦПД

Зеленський про удари по Кіровоградській області: Так росіяни показують світу своє справжнє ставлення до миру

Окупанти завдали удару по Краматорську, попередньо є постраждалі

Кількість постраждалих у Кропивницькому зросла до 14 осіб

Умєров запропонував міністру оборони Люксембургу підтримати українську оборонну промисловість за "данською моделлю"

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА