Події

14:36 06.01.2022

У Сєвєродонецьку чоловік погрожував кинути гранату з вікна багатоповерхівки

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У Сєвєродонецьку чоловік погрожував кинути гранату з вікна багатоповерхівки

У м. Сєвєродонецьку поліцейські роззброїли чоловіка, який у четвер, 6 січня, вдень погрожував кинути гранату з вікна багатоповерхівки, повідомляє поліція Луганської області.

"Сьогодні, 6 січня, о 12:40 до поліції надійшло повідомлення місцевого жителя про те, що малознайомий чоловік погрожує кинути гранату з вікна третього поверху багатоповерхівки на вул. Партизанській", - йдеться у повідомленні у Faceboоk.

Місце події оточили правоохоронці. Поліцейські увійшли до квартири, де перебував 44-річний чоловік, і роззброїли його.

Наразі він дає пояснення слідчим щодо мотивів свого вчинку. У чоловіка вилучено предмет, схожий на гранату, та направлено на експертизу.

Слідчі спільно з експертами вибухотехніками та кінологами проводять огляд місця події. Вирішується питання надання правової кваліфікації події.

Теги: #сєвєродонецьк #граната
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