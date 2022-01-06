Події

12:47 06.01.2022

В Україні очікується похолодання, без суттєвих опадів

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В Україні очікується похолодання, без суттєвих опадів

У найближчі дві доби внаслідок переміщення арктичного повітря з північного заходу Європи в Україні похолодає, особливо у суботу, проте суттєвих опадів не очікується.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у п'ятницю, 7 січня, в Україні без суттєвих опадів, лише вночі у більшості західних та східних областей невеликий сніг.

Вітер північно-західний, 5-12 м/с. У західних та східних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, вночі на заході країни 1-6° морозу; у Криму вночі та вдень 2-7° тепла; у Карпатах вночі 6-11°, удень 1-6° морозу.

У Києві у п'ятницю без суттєвих опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 7 січня найвища температура вдень (+8,0°) була у 1975 році, найнижча вночі (-29,7°) у 1935 році.

У суботу, 8 січня, в Україні без опадів, лише вдень у Карпатському регіоні мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу (у Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу), у південній частині та на Закарпатті вночі 2-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Криму 1-6° тепла.

У Києві у суботу без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 1-3° морозу.

Теги: #погода #прогноз
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