Події

12:17 06.01.2022

Кіберполіція запобігла викраденню понад $720 тис. із рахунку медичної компанії

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Кіберполіція запобігла викраденню понад $720 тис. із рахунку медичної компанії

Співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України запобігли розкраданню понад $720 тис. із рахунку медичної компанії, повідомляє прес-служба кіберполіції у четвер.

"Фігуранти підробили платіжні доручення і намагалися заволодіти грошима, призначеними для купівлі медичного обладнання для обстеження хворих на COVID-19. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

До Департаменту кіберполіції звернулася медична компанія, яка повідомила про шахрайське заволодіння грошима, призначеними для придбання медичного обладнання для обстеження хворих на COVID-19.

"Правоохоронці встановили, що зловмисники надіслали фішингове посилання партнерам потерпілої компанії. За допомогою фішингу правопорушники отримали дані для входу до електронної скриньки. Далі підробили платіжне доручення, яке розсилали зі зламаної електронної скриньки партнерів із Китайської Народної Республіки. Відтак українська медична компанія перерахувала гроші на рахунок шахраїв, відкритий у Великій Британії. У такий спосіб фігуранти намагалися привласнити понад $723 тис.", - наголошують правоохоронці.

Вони уточнюють, що співробітникам кіберполіції спільно зі слідчими поліції Києва та британськими колегами вдалося заблокувати гроші, викрадені з рахунку компанії.

"За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії продовжуються", - зазначають у поліції.

Теги: #медицина #компанія #кіберполіція #фішинг
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