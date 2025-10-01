Інтерфакс-Україна
Події
19:47 01.10.2025

Британська компанія планує доправити в Україну недорогі ударні безпілотники середної дальності

1 хв читати

Британська компанія MGI Engineering, заснована колишнім інженером "Формули-1" Майком Гаскойном (Mike Gascoyne), оголосила про плани відправити в Україну недорогі ударні безпілотники середної дальності, повідомляє українське англомовне цифрове медіа United24 Media.

MGI Engineering має намір протягом кількох тижнів розгорнуть в Україні безпілотники-камікадзе SkyShark. Також, у MGI Engineering розробляють важчу ударну платформу під назвою Tiger Shark для місій, де критична більша дальність та корисне навантаження.

c9f68dcdabc9597e

В MGI Engineering наголосили, що що SkyShark буде розгорнуто в Україні приблизно за шість тижнів і що українські партнери готуються до виробництва, з орієнтовною ціною близько $67 тис. SkyShark — це боєприпасна система, здатна  що несе бойове навантаження вагою 10–20 кг, з заявленою дальністю польоту близько 250 км і максимальною швидкістю близько 450 км/год. Вона використовує вбудовану систему наведення на ціль, щоб знайти і атакувати вибрані цілі.

TigerShark – це важчий ударний безпілотник далекого радіусу дії. Гаскойн наголосив, що до початку випробувальних польотів Tiger Shark пройде ще приблизно два місяці. Цей БПЛА позиціонується як альтернатива ракетам вартістю в кілька мільйонів фунтів, ціна якої не перевищує 400 тис. фунтів ($538 тис.)

Теги: #компанія #британія #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:26 30.09.2025
Інструктор Центру "КРУК": сертифікат оператора БПЛА - ключ до армії майбутнього і цивільної кар’єри

Інструктор Центру "КРУК": сертифікат оператора БПЛА - ключ до армії майбутнього і цивільної кар’єри

09:39 30.09.2025
ПС ЗСУ: знешкодили 46 із 65 безпілотників ворога, є влучання у шести локаціях

ПС ЗСУ: знешкодили 46 із 65 безпілотників ворога, є влучання у шести локаціях

20:06 29.09.2025
Українські фахівці з протидії ударним БпЛА візьмуть участь у спільних навчаннях у Данії

Українські фахівці з протидії ударним БпЛА візьмуть участь у спільних навчаннях у Данії

19:12 29.09.2025
Окупанти атакували прикордоння Сумщини з безпілотників, є жертва

Окупанти атакували прикордоння Сумщини з безпілотників, є жертва

17:12 28.09.2025
Данії минулої ночі виявили невідомі дрони

Данії минулої ночі виявили невідомі дрони

10:48 28.09.2025
Двоє цивільних постраждали через атаку російських БпЛА в Сумській області

Двоє цивільних постраждали через атаку російських БпЛА в Сумській області

08:50 25.09.2025
У Свіндоні у Великій Британії стався великий вибух на складі, евакуйовано мешканців прилеглих територій

У Свіндоні у Великій Британії стався великий вибух на складі, евакуйовано мешканців прилеглих територій

19:05 18.09.2025
Трамп і Стармер підписали угоду про інвестиції у сфері науки та технологій

Трамп і Стармер підписали угоду про інвестиції у сфері науки та технологій

22:00 16.09.2025
Винищувачі НАТО Typhoon готові знищити російські БпЛА в разі потреби - Гілі

Винищувачі НАТО Typhoon готові знищити російські БпЛА в разі потреби - Гілі

21:20 15.09.2025
Велика Британія відправить свої винищувачі Typhoon до Польщі

Велика Британія відправить свої винищувачі Typhoon до Польщі

ВАЖЛИВЕ

Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Валуленку

Прем’єрка Данії перед початком неформального саміту ЄС: Війна в Україні – це загроза всім нам

Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

Темпи просування окупантів у вересні впали майже вдвічі – DeepState

ОСТАННЄ

Кабмін визначив порядок направлення військових до Центру НАТО–Україна JATEC в Польщі

Зеленський: Важливо відповідати РФ, щоб вони відчули ціну своїх дій

Захисники, які лікувалися за кордоном, отримають компенсацію на дорогу додому

Ситуація з енергопостачанням в Чернігівщині критична, в області вводиться графік відключень – обленерго

Кабмін спростив процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією - Свириденко

Ракетний удар по Балаклії забрав життя людини, п'ятеро постраждалих

Росія готує план арешту європейських активів, якщо ЄС прийме рішення щодо заморожених російських фондів

Парафіяльна громада костелу св. Миколая виконала протиаварійні роботи не дочекавшись допомоги Мінкульту

Уряд готовий оперативно виділити кошти з резервного фонду на подолання наслідків негоди в Одесі - Свириденко

Сибіга прокоментував заяву Орбана: Угорщина має намір вийти з усіх організацій, до яких входить Україна?

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА