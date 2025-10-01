Британська компанія планує доправити в Україну недорогі ударні безпілотники середної дальності

Британська компанія MGI Engineering, заснована колишнім інженером "Формули-1" Майком Гаскойном (Mike Gascoyne), оголосила про плани відправити в Україну недорогі ударні безпілотники середної дальності, повідомляє українське англомовне цифрове медіа United24 Media.

MGI Engineering має намір протягом кількох тижнів розгорнуть в Україні безпілотники-камікадзе SkyShark. Також, у MGI Engineering розробляють важчу ударну платформу під назвою Tiger Shark для місій, де критична більша дальність та корисне навантаження.

В MGI Engineering наголосили, що що SkyShark буде розгорнуто в Україні приблизно за шість тижнів і що українські партнери готуються до виробництва, з орієнтовною ціною близько $67 тис. SkyShark — це боєприпасна система, здатна що несе бойове навантаження вагою 10–20 кг, з заявленою дальністю польоту близько 250 км і максимальною швидкістю близько 450 км/год. Вона використовує вбудовану систему наведення на ціль, щоб знайти і атакувати вибрані цілі.

TigerShark – це важчий ударний безпілотник далекого радіусу дії. Гаскойн наголосив, що до початку випробувальних польотів Tiger Shark пройде ще приблизно два місяці. Цей БПЛА позиціонується як альтернатива ракетам вартістю в кілька мільйонів фунтів, ціна якої не перевищує 400 тис. фунтів ($538 тис.)