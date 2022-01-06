Події

11:38 06.01.2022

Мародери в Алмати напали на офіси п'яти телеканалів

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Мародери в Алмати напали на офіси п'яти телеканалів

Мародери в Алмати напали на офіси п'яти телеканалів, повідомив у четвер держтелеканал "Хабар 24".

"Мародери напали на офіси п'яти телеканалів в Алмати", - повідомив телеканал.

За його даними, нападу зазнали будівлі каналів "МИР", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" та "КТК". "Під час нападу постраждав один співробітник телеканалу "Казахстан", - наголошується в інформації.

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести у всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися сутички протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Зранку 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд.

Токаєв звернувся до глав держав ОДКБ із проханням посприяти у подоланні терористичної загрози.

У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У четвер у секретаріаті ОДКБ заявили, що відповідно до рішення Ради колективної безпеки ОДКБ до Казахстану на обмежений за часом період для стабілізації та нормалізації обстановки направлено Колективні миротворчі сили. До складу сил увійшли підрозділи збройних сил Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизстану.

Теги: #телеканали #алмати #мародери
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