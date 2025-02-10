Кількість телеканалів, які транслюють телемарафон, скоротилася з 11 до 6 - мовний омбудсмен

Кількість телеканалів в Україні, які транслюють загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини", скоротилася з одинадцяти до шести, повідомляє Уповноважений із захисту державної мови.

"Зафіксовано зміни у форматі телевізійного мовлення - кількість каналів, які транслюють загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини #UАразом", скоротилася з одинадцяти до шести", - йдеться у повідомлені мовного омбудсмена, який посилається на результати огляду загальнонаціонального телевізійного мовлення у грудні 2024 року.

Водночас зазначається, що натомість збільшилася частка каналів, що створюють власний інформаційно-аналітичний контент, а також тих, що повернулися до розважального формату мовлення.

"Такі зміни відображають як вплив нового законодавства, так і зміну запитів глядацької аудиторії, яка потребує більш різноманітного контенту в умовах тривалої війни", - йдеться в повідомлені.